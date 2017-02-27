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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:42
zzzzzz написав:
Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.
Я задал Вам неприличные вопросы" Или не по теме?
В таком случае, не обращайте на них внимание.
Но реакция странноватая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 12:57
EvgCapp написав:
Хотите острых ощущений - купите крипты, поиграйте на ставках и т.д.
... або покладіть 70% своєї скирди на НЕРОЗРИВНІ гривнедепо до весни-літа, як зробив це я!
п. с.
...... а як же патріотизм?
- а як же наша самакрасива??
- а як же нікомунепотрібний???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:29
J написав: Вкладчик1234 написав:
Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ,
гривневые ОВГЗ - это такое же народное достояние как и наша земля,
нужно запретить иностранцам покупать гривневые ОВГЗ как это сделано по земле.
когда иностранцы покупают гривневые ОВГЗ они убивают нашу экономику через занижение курса
когда иностранцы сбрасывают гривневые ОВГЗ они убивают здоровье наших пенсионеров через обвал курса, обесценивание накоплений и пенсий пенсионеров
Ошибочное суждение. Гос.долг должен кто-то покупать что-бы финансировать дефицит бюджета.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:39
Автор77 написав:
ИМХО: мы вступаем в период турбулентности на валютном рынке
,
будут и скачки вверх и воздушные ямы вниз,
тут все смешалось в кучу "кони,люди..." -
и разборки по рынку земли,
и накачка госбумагами,
и выплаты по дериативам - это вообще днище, которое рано, или поздно надо разгребать как-то, и скорее всего изменять правила игры, только как на это посмотрят международные финорганизации,
и профуканная за пять лет промышленность и экономика
,
и мега заплыв трудовых ресурсов
и передел сфер олигархического влияния
и горы бабла под подушкой у населения
и рынок недвижимости - то ли на дне,то ли еще начал копать дно
и мировой кризис,который прогнозируют в лайт-форме ,возможно,но зато в один голос
и коньюктура мировых цен на продукты экспорта
и цены на нефть - газ
и разборки с трубой вот уже на пороге
Одним словом - винигрет еще тот. Так что нынешнее болото-стабильность около курса 25 скорее всего - временное,ситуативное.
Прекрасный набор факторов для анализа ситуации на валютном рынке с целью определения тенденций на следующий год.
Стабильность на уровне 25 временная. Побаиваюсь как бы ситуацию с ОВГЗ не доиграли до конца - в таком случае мы гарантировано увидим курс 20 за доллар
(это как доллар с 5,30 "упал" до 4,55 в период заплыва слишком шустрого спекулятивного капитала. Шустрого потому что быстро убегает через все щели, которые для него существуют всегда. Помешать ему - значит рискнуть жизнью. Не каждый президент на такое способен.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:43
Долярчик написав: EvgCapp написав:
Хотите острых ощущений - купите крипты, поиграйте на ставках и т.д.
... або покладіть 70% своєї скирди на НЕРОЗРИВНІ гривнедепо до весни-літа, як зробив це я!
п. с.
...... а як же патріотизм?
- а як же наша самакрасива??
- а як же нікомунепотрібний???
В нашей стране держать большую часть збережений в гривне также не разумно, в смысле не логично, как и платить целиком и полностью все налоги.
Может слышали такое утверждение: "налоги платят лохи", к нашей постсовковой действительности это имеет непосредственное отношение. Когда-то на волне патриотизма я жертвовал денюжку на, как я наивно думал, восстановление армии. А весной всплыли факты, что сотни миллионов денег на армию были просто разворованы, притом именно теми, кто со всех трибун взывал к патриотизму, любви к родине, вере, языку и еще, не помню уже к чему.
Нет у меня доверия к гривне и не будет, пока у нас в стране творится эта вакханалия необузданного грабежа бюджета, пока как говорит Дубинский "они пи..дят наши деньги"
И советы никому не даю, и никуда никого не загоняю, - у каждого своя голова
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:44
Долярчик написав: EvgCapp написав:
Хотите острых ощущений - купите крипты, поиграйте на ставках и т.д.
... або покладіть 70% своєї скирди на НЕРОЗРИВНІ гривнедепо до весни-літа, як зробив це я!
п. с.
...... а як же патріотизм?
- а як же наша самакрасива??
- а як же нікомунепотрібний???
Хибне порівняння, це що ви втратите до літа на крипті можливо за кілька діб
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:47
Скорее всего перед ростом будет проход по стопам , курс провалят до 24,60-24,80 , обилетят всех нервыных, а потом вверх.
Если Минфин в следующую среду даст хорошие лимиты на ОВГЗ то под нерезов могут и опустить курс, а потом через неделю уже и заседание НБУ где могут ставку учетную опустить на 0,5-1п.п.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 19 сер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:53
J написав: Вкладчик1234 написав:
Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ,
гривневые ОВГЗ - это такое же народное достояние как и наша земля,
нужно запретить иностранцам покупать гривневые ОВГЗ как это сделано по земле.
когда иностранцы покупают гривневые ОВГЗ они убивают нашу экономику через занижение курса
когда иностранцы сбрасывают гривневые ОВГЗ они убивают здоровье наших пенсионеров через обвал курса, обесценивание накоплений и пенсий пенсионеров
На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:55
twin написав:
На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд.
И сразу потянется весь капитал легальный на выход. Активизируется куча разных схем.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:55
twin написав: Долярчик написав: EvgCapp написав:
Хотите острых ощущений - купите крипты, поиграйте на ставках и т.д.
... або покладіть 70% своєї скирди на НЕРОЗРИВНІ гривнедепо до весни-літа, як зробив це я! :mr
п. с.
...... а як же патріотизм?
- а як же наша самакрасива??
- а як же нікомунепотрібний???
:m:
Хибне порівняння, це що ви втратите до літа на крипті можливо за кілька діб
... раптова смерть - краще повільної
- на крипті - бац і все!
- а я буду більше пів року спостерігати...... а забрати не зможу, бо депо нерозривні!
... хіба, на ходу брати іпотеку під залог депозиту!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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