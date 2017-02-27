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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1832183318341835

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:05

  zzzzzz написав:
  twin написав:На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд. :mrgreen:


И сразу потянется весь капитал легальный на выход. Активизируется куча разных схем.

Нін, нін, який вивід, система "ніпель" продовжуємо залучати і плати відсотки, а от коли країна підніметься з колін і піде розвиток, тоді можна буде подумати про дозвіл на вивід, якщо хтось захоче..)
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:12

  twin написав:
  zzzzzz написав:
  twin написав:На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд. :mrgreen:


И сразу потянется весь капитал легальный на выход. Активизируется куча разных схем.

Нін, нін, який вивід, система "ніпель" продовжуємо залучати і плати відсотки, а от коли країна підніметься з колін і піде розвиток, тоді можна буде подумати про дозвіл на вивід, якщо хтось захоче..)


законом о «нулевом декларировании» смогут воспользоваться лишь те украинцы, которые внесут средства на счет в банке или приобретут на них ОВГЗ. Причем вторым государство намерено предложить льготные условия.

«Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке», – рассказал Гетьманцев.

https://ubr.ua/finances/taxes/nalohovaja-amnistija-u-zelenskoho-rasskazali-o-novykh-detaljakh-proekta-3885796?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
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