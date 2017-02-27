Нін, нін, який вивід, система "ніпель" продовжуємо залучати і плати відсотки, а от коли країна підніметься з колін і піде розвиток, тоді можна буде подумати про дозвіл на вивід, якщо хтось захоче..)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:05
Нін, нін, який вивід, система "ніпель" продовжуємо залучати і плати відсотки, а от коли країна підніметься з колін і піде розвиток, тоді можна буде подумати про дозвіл на вивід, якщо хтось захоче..)
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:12
законом о «нулевом декларировании» смогут воспользоваться лишь те украинцы, которые внесут средства на счет в банке или приобретут на них ОВГЗ. Причем вторым государство намерено предложить льготные условия.
«Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке», – рассказал Гетьманцев.
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:15
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