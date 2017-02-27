Автор77 написав:

профуканная за пять лет промышленность и экономика

ИМХО:будут и скачки вверх и воздушные ямы вниз,тут все смешалось в кучу "кони,люди..." -и разборки по рынку земли,и накачка госбумагами,и выплаты по дериативам - это вообще днище, которое рано, или поздно надо разгребать как-то, и скорее всего изменять правила игры, только как на это посмотрят международные финорганизации,и мега заплыв трудовых ресурсови передел сфер олигархического влиянияи рынок недвижимости - то ли на дне,то ли еще начал копать днои мировой кризис,который прогнозируют в лайт-форме ,возможно,но зато в один голоси коньюктура мировых цен на продукты экспортаи цены на нефть - газОдним словом - винигрет еще тот. Так что нынешнее болото-стабильность около курса 25 скорее всего - временное,ситуативное.