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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1832183318341835>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:29

  J написав:
  Вкладчик1234 написав:Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ,

гривневые ОВГЗ - это такое же народное достояние как и наша земля,
нужно запретить иностранцам покупать гривневые ОВГЗ как это сделано по земле.
когда иностранцы покупают гривневые ОВГЗ они убивают нашу экономику через занижение курса
когда иностранцы сбрасывают гривневые ОВГЗ они убивают здоровье наших пенсионеров через обвал курса, обесценивание накоплений и пенсий пенсионеров


Ошибочное суждение. Гос.долг должен кто-то покупать что-бы финансировать дефицит бюджета.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:39

  Автор77 написав:ИМХО: мы вступаем в период турбулентности на валютном рынке,
будут и скачки вверх и воздушные ямы вниз,
тут все смешалось в кучу "кони,люди..." -
и разборки по рынку земли,
и накачка госбумагами,
и выплаты по дериативам - это вообще днище, которое рано, или поздно надо разгребать как-то, и скорее всего изменять правила игры, только как на это посмотрят международные финорганизации,
и профуканная за пять лет промышленность и экономика,
и мега заплыв трудовых ресурсов
и передел сфер олигархического влияния
и горы бабла под подушкой у населения
и рынок недвижимости - то ли на дне,то ли еще начал копать дно
и мировой кризис,который прогнозируют в лайт-форме ,возможно,но зато в один голос
и коньюктура мировых цен на продукты экспорта
и цены на нефть - газ
и разборки с трубой вот уже на пороге

Одним словом - винигрет еще тот. Так что нынешнее болото-стабильность около курса 25 скорее всего - временное,ситуативное.


Прекрасный набор факторов для анализа ситуации на валютном рынке с целью определения тенденций на следующий год.

Стабильность на уровне 25 временная. Побаиваюсь как бы ситуацию с ОВГЗ не доиграли до конца - в таком случае мы гарантировано увидим курс 20 за доллар (это как доллар с 5,30 "упал" до 4,55 в период заплыва слишком шустрого спекулятивного капитала. Шустрого потому что быстро убегает через все щели, которые для него существуют всегда. Помешать ему - значит рискнуть жизнью. Не каждый президент на такое способен.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:47

Скорее всего перед ростом будет проход по стопам , курс провалят до 24,60-24,80 , обилетят всех нервыных, а потом вверх.

Если Минфин в следующую среду даст хорошие лимиты на ОВГЗ то под нерезов могут и опустить курс, а потом через неделю уже и заседание НБУ где могут ставку учетную опустить на 0,5-1п.п.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 19 сер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:53

  J написав:
  Вкладчик1234 написав:Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ,

гривневые ОВГЗ - это такое же народное достояние как и наша земля,
нужно запретить иностранцам покупать гривневые ОВГЗ как это сделано по земле.
когда иностранцы покупают гривневые ОВГЗ они убивают нашу экономику через занижение курса
когда иностранцы сбрасывают гривневые ОВГЗ они убивают здоровье наших пенсионеров через обвал курса, обесценивание накоплений и пенсий пенсионеров

На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд. :mrgreen:
twin
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:55

  twin написав:На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд. :mrgreen:


И сразу потянется весь капитал легальный на выход. Активизируется куча разных схем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:05

  zzzzzz написав:
  twin написав:На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд. :mrgreen:


И сразу потянется весь капитал легальный на выход. Активизируется куча разных схем.

Нін, нін, який вивід, система "ніпель" продовжуємо залучати і плати відсотки, а от коли країна підніметься з колін і піде розвиток, тоді можна буде подумати про дозвіл на вивід, якщо хтось захоче..)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:12

  twin написав:
  zzzzzz написав:
  twin написав:На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд. :mrgreen:


И сразу потянется весь капитал легальный на выход. Активизируется куча разных схем.

Нін, нін, який вивід, система "ніпель" продовжуємо залучати і плати відсотки, а от коли країна підніметься з колін і піде розвиток, тоді можна буде подумати про дозвіл на вивід, якщо хтось захоче..)


законом о «нулевом декларировании» смогут воспользоваться лишь те украинцы, которые внесут средства на счет в банке или приобретут на них ОВГЗ. Причем вторым государство намерено предложить льготные условия.

«Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке», – рассказал Гетьманцев.

https://ubr.ua/finances/taxes/nalohovaja-amnistija-u-zelenskoho-rasskazali-o-novykh-detaljakh-proekta-3885796?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:18

  zzzzzz написав:
Ошибочное суждение. Гос.долг должен кто-то покупать что-бы финансировать дефицит бюджета.

пусть финансируют за счет внешних валютных облигаций,
и при кризисе договариватся о частичном списании, тогда резиденты не страдают
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:34

  twin написав:
  J написав:
  Вкладчик1234 написав:Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ,

гривневые ОВГЗ - это такое же народное достояние как и наша земля,
нужно запретить иностранцам покупать гривневые ОВГЗ как это сделано по земле.
когда иностранцы покупают гривневые ОВГЗ они убивают нашу экономику через занижение курса
когда иностранцы сбрасывают гривневые ОВГЗ они убивают здоровье наших пенсионеров через обвал курса, обесценивание накоплений и пенсий пенсионеров

На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд. :mrgreen:


Я против конечно откровенных кидков нерезов, но в принципе тоже давно есть чуйка что пирамида ОВГЗ в умелых руках может быть использована на благо Украины, в том числе для решения задачи погашения внешних долгов, вплоть до того что сама идея была ОВГЗ была задумана для этого.
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