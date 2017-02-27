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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:34
twin написав: zzzzzz написав: twin написав:
На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд.
И сразу потянется весь капитал легальный на выход. Активизируется куча разных схем.
Нін, нін, який вивід, система "ніпель" продовжуємо залучати і плати відсотки, а от коли країна підніметься з колін і піде розвиток, тоді можна буде подумати про дозвіл на вивід, якщо хтось захоче..)
или ввести налог, процентов этак в 30 от прибыли по ОВГЗ.
а чтобы не пищали, в налоговом кодексе прописать, что действует 1 год и для тех, кто перевложится 0 ставка
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:55
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 19.08.2019 20.08.2019
дата розрахунку 16.08.2019 19.08.2019
Долар США 2514,2848 2517,5684
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Котировки за это время в несколько приемов снизились на 1.5-2 копейки.
Очень спокойная сессия.
Этот день в истории:
2017 - 2549.04 (-32)
2018 - 2789.85 (-272)
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