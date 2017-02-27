Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 19.08.2019 20.08.2019 дата розрахунку 16.08.2019 19.08.2019 Долар США 2514,2848 2517,5684 После полудня гривна отыграла чуть больше копейки. Котировки за это время в несколько приемов снизились на 1.5-2 копейки. Очень спокойная сессия.
Этот день в истории: 2017 - 2549.04 (-32) 2018 - 2789.85 (-272)
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 19.08.2019 20.08.2019 дата розрахунку 16.08.2019 19.08.2019 Долар США 2514,2848 2517,5684 После полудня гривна отыграла чуть больше копейки. Котировки за это время в несколько приемов снизились на 1.5-2 копейки. Очень спокойная сессия.
Этот день в истории: 2017 - 2549.04 (-32) 2018 - 2789.85 (-272)
zzzzzz написав:Вы даете данные по курсам установленным НБУ, я тоже посмотрел на 19 и 20 августа 2016
Я даю курсы, установленные по результатам торгов на текущую дату. В 2016 20 - суббота, поэтому берем курс, установленный на 22-е. Приведенный Вами курс на 19-е был установлен по результатам торгов 18-го.
zzzzzz написав:Вы даете данные по курсам установленным НБУ, я тоже посмотрел на 19 и 20 августа 2016
Я даю курсы, установленные по результатам торгов на текущую дату. В 2016 20 - суббота, поэтому берем курс, установленный на 22-е. Приведенный Вами курс на 19-е был установлен по результатам торгов 18-го.