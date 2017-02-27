RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1832183318341835

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:34

  twin написав:
  zzzzzz написав:
  twin написав:На місці Зе я б зробив кидок нерезів)
Щось типу, а купити валюту і вивести заборонено, отриману грн. інвестувати в країну ітд. :mrgreen:


И сразу потянется весь капитал легальный на выход. Активизируется куча разных схем.

Нін, нін, який вивід, система "ніпель" продовжуємо залучати і плати відсотки, а от коли країна підніметься з колін і піде розвиток, тоді можна буде подумати про дозвіл на вивід, якщо хтось захоче..)

или ввести налог, процентов этак в 30 от прибыли по ОВГЗ.
а чтобы не пищали, в налоговом кодексе прописать, что действует 1 год и для тех, кто перевложится 0 ставка
EvgCapp
 
Повідомлень: 69
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 19.08.2019 20.08.2019
дата розрахунку 16.08.2019 19.08.2019
Долар США 2514,2848 2517,5684
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Котировки за это время в несколько приемов снизились на 1.5-2 копейки.
Очень спокойная сессия.

Этот день в истории:
2017 - 2549.04 (-32)
2018 - 2789.85 (-272)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4142
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1516 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:47

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 19.08.2019 20.08.2019
дата розрахунку 16.08.2019 19.08.2019
Долар США 2514,2848 2517,5684
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Котировки за это время в несколько приемов снизились на 1.5-2 копейки.
Очень спокойная сессия.

Этот день в истории:
2017 - 2549.04 (-32)
2018 - 2789.85 (-272)

Пора добавить 2016 :D
2016 - 2517.0910 (0)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34724
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 7193 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Пора добавить 2016
2016 - 2517.0910 (0)

2526.24 :)
Почему не добавляю, объяснял в прошлый раз: Валютный рынок в контексте ДС
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4142
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1516 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:05

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Пора добавить 2016
2016 - 2517.0910 (0)

2526.24 :)
Почему не добавляю, объяснял в прошлый раз: Валютный рынок в контексте ДС


Вы даете данные по курсам установленным НБУ, я тоже посмотрел на 19 и 20 августа 2016
Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34724
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 7193 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Вы даете данные по курсам установленным НБУ, я тоже посмотрел на 19 и 20 августа 2016

Я даю курсы, установленные по результатам торгов на текущую дату. В 2016 20 - суббота, поэтому берем курс, установленный на 22-е.
Приведенный Вами курс на 19-е был установлен по результатам торгов 18-го.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4142
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1516 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:16

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Вы даете данные по курсам установленным НБУ, я тоже посмотрел на 19 и 20 августа 2016

Я даю курсы, установленные по результатам торгов на текущую дату. В 2016 20 - суббота, поэтому берем курс, установленный на 22-е.
Приведенный Вами курс на 19-е был установлен по результатам торгов 18-го.

Все,понял,спасибо :)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34724
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 7193 раз.
 
Профіль
29
6
2
  #<1 ... 1832183318341835
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1556, 1557, 1558
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15573 1853440
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:49
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 6, 7, 8
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
70 7480
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:07
Навуходоносор
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6683 1447737
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 21:49
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23308)
19.08.2019 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.