somilitark
все как обычно, в Ж...теперь уже в ЗЕ-Ж )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:32
somilitark
все как обычно, в Ж...теперь уже в ЗЕ-Ж )))
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:37
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:42
Продает, значит//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:43
Заходишь,подставляешь карман шире,и если совпадают желание и возможности,то всё получается
п.с. ребята,может стоит вспомнить ДС и подтянуть хоть минимальную финансовую грамотность?
Вы вот сколько лет на форуме?
Не стыдно задавать такие вопросы?
Это значит,что Укргаз ПРОДАЁТ валюту по указанным курсам,а не только светит курсы на табло.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:44
в Китае и ряд стран, там вообще не платят пенсии. Виноваты нерезиденты?
Эрик Найман записывал видео, где рассказывал про анархиста Кропоткина, который является создатель идеологии анархо-коммунизма, русский революционер-анархист. Он писал что современные цивилизации рождаются с помощью противостояние инвесторов и спекулянтов
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:45
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 52 845,43(53 612 − 766,61(− 2 226,80)) млн.
Загальна ліквідність 52 845,43 + 8 562 - 0 = 61 407,43(62 654 − 1 246,57(− 2 406,1)) млн. гривень.
НБУ в пʼятницю не втручався, нічого з долярів не купував і не продавав. Досить того, що він налив ліквідності рефінансуванням. І ось Автономні чинники забрали - 4 233,31 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову забрали -3 879,22 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65868,65(65897,43) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2475,81.
Коррахунки впали третій день поспіль. Загальна ліквідність нижче середньої. Ліквідності замало для сильного росту курсу.
Доляр сьогодні підріс на +3,29(-17,88) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,1757(25,1428) грн./$.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65897,43 млн. грн., підросло на 13,73%(13,78%).
ВО
PS
Хоча аукціон з продажу ОВДП завтра, розрахунки за придбані облігації тільки післязавтра, ну, а там велике повернення ліквідності в ринок 6 698 662 831.25 грн.
Для придбання облігацій доляри продавати немає потреби. Навпаки, є проблема куди пристроїти мінімум 3 млрд.грн. майже на тиждень до наступного аукціону.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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