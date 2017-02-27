RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1833183418351836

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:32

somilitark
все как обычно, в Ж...теперь уже в ЗЕ-Ж )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34726
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3381 раз.
Подякували: 7193 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:37

  somilitark написав:zzzzzz
п.с. укргазик наливает,не только светит)))


что значит наливает?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 22.12.16
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:42

  proftpd66 написав:
  somilitark написав:укргазик наливает,не только светит)))
Что значит наливает?
Продает, значит//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 908
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:43

  proftpd66 написав:
  somilitark написав:zzzzzz
п.с. укргазик наливает,не только светит)))


что значит наливает?

Заходишь,подставляешь карман шире,и если совпадают желание и возможности,то всё получается :shock:

п.с. ребята,может стоит вспомнить ДС и подтянуть хоть минимальную финансовую грамотность?
Вы вот сколько лет на форуме?
Не стыдно задавать такие вопросы?
Это значит,что Укргаз ПРОДАЁТ валюту по указанным курсам,а не только светит курсы на табло. :oops:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 30.12.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 2193 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:44

  J написав:
  Вкладчик1234 написав:Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ,

гривневые ОВГЗ - это такое же народное достояние как и наша земля,
нужно запретить иностранцам покупать гривневые ОВГЗ как это сделано по земле.
когда иностранцы покупают гривневые ОВГЗ они убивают нашу экономику через занижение курса
когда иностранцы сбрасывают гривневые ОВГЗ они убивают здоровье наших пенсионеров через обвал курса, обесценивание накоплений и пенсий пенсионеров


в Китае и ряд стран, там вообще не платят пенсии. Виноваты нерезиденты? :mrgreen:

Эрик Найман записывал видео, где рассказывал про анархиста Кропоткина, который является создатель идеологии анархо-коммунизма, русский революционер-анархист. Он писал что современные цивилизации рождаются с помощью противостояние инвесторов и спекулянтов
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 22.12.16
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:45

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 52 845,43(53 612 − 766,61(− 2 226,80)) млн.
Загальна ліквідність 52 845,43 + 8 562 - 0 = 61 407,43(62 654 − 1 246,57(− 2 406,1)) млн. гривень.

НБУ в пʼятницю не втручався, нічого з долярів не купував і не продавав. Досить того, що він налив ліквідності рефінансуванням. І ось Автономні чинники забрали - 4 233,31 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову забрали -3 879,22 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65868,65(65897,43) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2475,81.

Коррахунки впали третій день поспіль. Загальна ліквідність нижче середньої. Ліквідності замало для сильного росту курсу.

Доляр сьогодні підріс на +3,29(-17,88) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,1757(25,1428) грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65897,43 млн. грн., підросло на 13,73%(13,78%).

ВО

PS
Хоча аукціон з продажу ОВДП завтра, розрахунки за придбані облігації тільки післязавтра, ну, а там велике повернення ліквідності в ринок 6 698 662 831.25 грн.

Для придбання облігацій доляри продавати немає потреби. Навпаки, є проблема куди пристроїти мінімум 3 млрд.грн. майже на тиждень до наступного аукціону.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 900
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 1833183418351836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 6, 7, 8
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
71 7524
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 сер, 2019 18:18
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1556, 1557, 1558
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15573 1853508
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:49
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6683 1447759
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 21:49
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14517)
19.08.2019 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.