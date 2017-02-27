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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33
SILVER_UA написав:
нбу сегодня был на межбанке ?
Да, был, дежурную двадцатку выкупил.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33
Эх, знать бы, куда пойдут курсА!
А тут ещё закон этот о добровольно-принудительной легализации... Чё будет-то??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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