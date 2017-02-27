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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1834183518361837

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33

  SILVER_UA написав:нбу сегодня был на межбанке ?

Да, был, дежурную двадцатку выкупил.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33

Эх, знать бы, куда пойдут курсА!
А тут ещё закон этот о добровольно-принудительной легализации... Чё будет-то??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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