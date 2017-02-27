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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1834183518361837

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33

  SILVER_UA написав:нбу сегодня был на межбанке ?

Да, был, дежурную двадцатку выкупил.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33

Эх, знать бы, куда пойдут курсА!
А тут ещё закон этот о добровольно-принудительной легализации... Чё будет-то??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:53

  asti написав:Эх, знать бы, куда пойдут курсА!
А тут ещё закон этот о добровольно-принудительной легализации... Чё будет-то??!



Какой закон, батенька ?
Кто его предложил, обсудил , принял в первом , втором чтении ......
Вы слишком поддаетесь внешнему влиянию .

кТО ЭТО , себе в живот стрелять будет ?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:13

Блин, Трамп жгет )))))

Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:17

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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:18

zzzzzz

аперидил :D
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:09

  proftpd66 написав:Я купил контрабаса на 40к грн кредитной картой. Если будет девальвавия в сентябре не много выиграю. Для эксперимента . Думаю ещё купить на 80к.

Если есть кредитные линии, то можно на 500к-1000к сейчас закупится и ждать девальвацию, которой не будет . :mrgreen: :mrgreen:

вы не один с такой тактикой :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я созрел на долгосрочный прогноз ( по любому это более в тему оффтопа про бабушек пенсию демографию и яйца :) )
http://i.piccy.info/i9/e0d49fbc577fa9be ... 68/DNO.jpg
не помещается весь график миняйло по этому даю ссылкой .
Так вот мой прошлый прогноз базировался на уверенности в том что мы не пробьем предыдущее дно августа 2017 года 25,77 / 25,63, но мы его пробили :) ,но зато мы еще не пробили дно 2016 ~24,7 , так вот по моему скромному мнению
есть два сценария :
а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55
б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23

так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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