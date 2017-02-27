Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).
"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.
я созрел на долгосрочный прогноз ( по любому это более в тему оффтопа про бабушек пенсию демографию и яйца ) http://i.piccy.info/i9/e0d49fbc577fa9be ... 68/DNO.jpg не помещается весь график миняйло по этому даю ссылкой . Так вот мой прошлый прогноз базировался на уверенности в том что мы не пробьем предыдущее дно августа 2017 года 25,77 / 25,63, но мы его пробили ,но зато мы еще не пробили дно 2016 ~24,7 , так вот по моему скромному мнению есть два сценария : а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55 б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23
так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:я созрел на долгосрочный прогноз а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55 б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23 так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет
Це, типу, "теханаліз"?.. Я, ось, не розумію, може хто пояснить. Якщо 24,70 - це "рівень", то мається на увазі, що існує купа людей, які на цьому рівні будуть відкупати доляр масово. Цим і реалізують "спротив рівня від пробою". А якщо рівень будет пробито, то ці люди перестануть відкупати доляр по 24.7 та почнуть спостерігати за падінням курса аж поки не буде 22,55, а потім знову почнуть відкупати доляр масово по 22,55?..
І всі ці припущення базуються лише на тому, що бо зна коли, у 2015-2016 роках, за зовсім інших політичних, економічних та фінансових обставин, зовсім або частково інші люди на ринку поводились таким чином впродовж якихось днів чи тижнів?..