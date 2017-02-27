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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1834183518361837

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33

  SILVER_UA написав:нбу сегодня был на межбанке ?

Да, был, дежурную двадцатку выкупил.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33

Эх, знать бы, куда пойдут курсА!
А тут ещё закон этот о добровольно-принудительной легализации... Чё будет-то??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:53

  asti написав:Эх, знать бы, куда пойдут курсА!
А тут ещё закон этот о добровольно-принудительной легализации... Чё будет-то??!



Какой закон, батенька ?
Кто его предложил, обсудил , принял в первом , втором чтении ......
Вы слишком поддаетесь внешнему влиянию .

кТО ЭТО , себе в живот стрелять будет ?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:13

Блин, Трамп жгет )))))

Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:17

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:18

zzzzzz

аперидил :D
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:09

  proftpd66 написав:Я купил контрабаса на 40к грн кредитной картой. Если будет девальвавия в сентябре не много выиграю. Для эксперимента . Думаю ещё купить на 80к.

Если есть кредитные линии, то можно на 500к-1000к сейчас закупится и ждать девальвацию, которой не будет . :mrgreen: :mrgreen:

вы не один с такой тактикой :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я созрел на долгосрочный прогноз ( по любому это более в тему оффтопа про бабушек пенсию демографию и яйца :) )
http://i.piccy.info/i9/e0d49fbc577fa9be ... 68/DNO.jpg
не помещается весь график миняйло по этому даю ссылкой .
Так вот мой прошлый прогноз базировался на уверенности в том что мы не пробьем предыдущее дно августа 2017 года 25,77 / 25,63, но мы его пробили :) ,но зато мы еще не пробили дно 2016 ~24,7 , так вот по моему скромному мнению
есть два сценария :
а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55
б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23

так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:42

  zРадио написав:Зображення
Чего я и говорил ... По всему миру безконечное КУ-КУ
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:54

  yama написав:я созрел на долгосрочный прогноз
а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55
б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23
так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет :roll:


Це, типу, "теханаліз"?..
Я, ось, не розумію, може хто пояснить. Якщо 24,70 - це "рівень", то мається на увазі, що існує купа людей, які на цьому рівні будуть відкупати доляр масово. Цим і реалізують "спротив рівня від пробою". А якщо рівень будет пробито, то ці люди перестануть відкупати доляр по 24.7 та почнуть спостерігати за падінням курса аж поки не буде 22,55, а потім знову почнуть відкупати доляр масово по 22,55?..

І всі ці припущення базуються лише на тому, що бо зна коли, у 2015-2016 роках, за зовсім інших політичних, економічних та фінансових обставин, зовсім або частково інші люди на ринку поводились таким чином впродовж якихось днів чи тижнів?..

Як на мене, то це маячня :)
sergey_sryvkin
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