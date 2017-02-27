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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 02:06
sergey_sryvkin написав: yama написав:
я созрел на долгосрочный прогноз
Це, типу, "теханаліз"?..
Як на мене, то це маячня
Ну, таки да, это тех анализ, только специфический. Яма скорее всего поклонник "волновой теории", которая учитывает минимальные и максимальные колебания финансового рынка, который ведёт себя не зависимо по отношению к другим фактрам - реальной экономике.
И да, это " маячня" потому как диапазон он взял слишком большой.
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