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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1836183718381839>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 02:06

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:я созрел на долгосрочный прогноз

Це, типу, "теханаліз"?..

Як на мене, то це маячня :)


Ну, таки да, это тех анализ, только специфический. Яма скорее всего поклонник "волновой теории", которая учитывает минимальные и максимальные колебания финансового рынка, который ведёт себя не зависимо по отношению к другим фактрам - реальной экономике.
И да, это " маячня" потому как диапазон он взял слишком большой.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:04

25.18-25.20/25.25-25.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:04

25.18-25.20/25.25-25.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:17

  Den написав:Чего я и говорил ... По всему миру безконечное КУ-КУ


твое "бесконечное ку-ку" скоро станет мемом ))
Мне это выражение запало , я его начал сам использовать)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:21

«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:26

hxbbgaf Ви б уже посилання вставляли , чи що ...
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:27

  hxbbgaf написав:
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.


И как же теперь продажа жилья "пересичным"?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:40

По поводу сроков давности, презумпций невиновности и задних сил закона не тешьте себя иллюзиями. У Зели наверняка будет конституционное большинство и он примет все. А он выступал за гражданскую конфискацию, еще весной об этом говорил - то есть без суда и следствия, а зимой у Городона заявил, что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться, не говоря уже о недвиге. Там пощипать гораздо легче. Гетьманцев уже сказал, что с недвиги надо будет платить 9%.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:42

Кардіограма ліквідності ранок - анті КУ-КУ


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 43 295,52(52 845,43 - 9 549,91(− 766,61)) млн.
Овернайти дебет 15% - 6 461(8 562 − 2 101(− 567)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 + 0(- 87)) млн.

Загальна ліквідність 43 295,52 + 6 461 - 0 = 49 756,52(61 407,43 − 11 650,91(− 1 246,57)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні ДУЖЕ СИЛЬНО впала, пішла далі під середнє значення і звалилась нижче норматива ліквідності. Коррахунки впали багато нижче за норматив.

Овернайти також добряче підсіли на − 2 101 млн.грн. Коррахунки впали четвертий день поспіль. Сьогодні аж на - 9 549,91 млн. грн. Ось як налоговий період ліквідність сушить. Всі ку-ку, а ми анті ку-ку. Якась Чорнобильська зозуля. :shock:

Аналіза ліквідності поки нема. Хто зʼїв ліквідність розберемося ввечері.

Без подальших коментарів... :!:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:44

Так что, похоже, сейчас надо избавляться от недвиги. Касабланка. Музыка еще играет, но скоро среднемй классу придет трындец. Напоминает лайт-версию 1917-го года. Правда, верхов это не коснется, они сидят в офшорах и "создают рабочие места".
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