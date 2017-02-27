Ну, таки да, это тех анализ, только специфический. Яма скорее всего поклонник "волновой теории", которая учитывает минимальные и максимальные колебания финансового рынка, который ведёт себя не зависимо по отношению к другим фактрам - реальной экономике. И да, это " маячня" потому как диапазон он взял слишком большой.
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.
И как же теперь продажа жилья "пересичным"?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
По поводу сроков давности, презумпций невиновности и задних сил закона не тешьте себя иллюзиями. У Зели наверняка будет конституционное большинство и он примет все. А он выступал за гражданскую конфискацию, еще весной об этом говорил - то есть без суда и следствия, а зимой у Городона заявил, что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться, не говоря уже о недвиге. Там пощипать гораздо легче. Гетьманцев уже сказал, что с недвиги надо будет платить 9%.
Загальна ліквідність 43 295,52 + 6 461 - 0 = 49 756,52(61 407,43 − 11 650,91(− 1 246,57)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні ДУЖЕ СИЛЬНО впала, пішла далі під середнє значення і звалилась нижче норматива ліквідності. Коррахунки впали багато нижче за норматив.
Овернайти також добряче підсіли на − 2 101 млн.грн. Коррахунки впали четвертий день поспіль. Сьогодні аж на - 9 549,91 млн. грн. Ось як налоговий період ліквідність сушить. Всі ку-ку, а ми анті ку-ку. Якась Чорнобильська зозуля.
Аналіза ліквідності поки нема. Хто зʼїв ліквідність розберемося ввечері.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Так что, похоже, сейчас надо избавляться от недвиги. Касабланка. Музыка еще играет, но скоро среднемй классу придет трындец. Напоминает лайт-версию 1917-го года. Правда, верхов это не коснется, они сидят в офшорах и "создают рабочие места".