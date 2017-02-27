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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1836183718381839

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:По поводу сроков давности, презумпций невиновности и задних сил закона не тешьте себя иллюзиями. У Зели наверняка будет конституционное большинство и он примет все. А он выступал за гражданскую конфискацию, еще весной об этом говорил - то есть без суда и следствия, а зимой у Городона заявил, что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться, не говоря уже о недвиге. Там пощипать гораздо легче. Гетьманцев уже сказал, что с недвиги надо будет платить 9%.
Это Апокалипсис какой то
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:53

  hxbbgaf написав:
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.



Вещий Боян с Троенщины :D

И его бородатая Муза :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:54

Фінкомпанії та ломбарди збільшили кредитування населення майже на 50%
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/20/650755/
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:56

кор счета 43,2 млрд ( -9,6 млрд ) аднака
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:кор счета 43,2 млрд ( -9,6 млрд ) аднака


Источник?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться

Если быть точным, он сказал, "ЕСЛИ ПРЯТАЛ В БАНКЕ" в контексте нулевой деклорации.
А не все, у кого есть 10 000 должны скинуться.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:00

  Investor_K написав:
  zzzzzz написав:кор счета 43,2 млрд ( -9,6 млрд ) аднака


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Валютный рынок в контексте ДС
:)

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:04

  Kalgan написав:
  hxbbgaf написав:что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться

Если быть точным, он сказал, "ЕСЛИ ПРЯТАЛ В БАНКЕ" в контексте нулевой деклорации.
А не все, у кого есть 10 000 должны скинуться.



Может хватит уже обсуждать кто что сказал ?
Предлагаю дождаться хотя-бы текста законопроекта .

Если бы вы читали все законопроекты которые вносились в ВР вы бы меньше обращали на это внимание. 70% законопроектов вносилиль с таким бредом,который даже не стоит обсуждать.
В реальности 70-80% законопроектов - это откровенный бред и популизм,которые никогда даже не попадали в зал для голосования т.к. их заворачивали в комитетах.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:05

  Investor_K написав:
  zzzzzz написав:кор счета 43,2 млрд ( -9,6 млрд ) аднака


Источник?

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidit ... gPClCf1vNA
Живите своим умом!
zzzzzz
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