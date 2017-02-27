hxbbgaf написав:По поводу сроков давности, презумпций невиновности и задних сил закона не тешьте себя иллюзиями. У Зели наверняка будет конституционное большинство и он примет все. А он выступал за гражданскую конфискацию, еще весной об этом говорил - то есть без суда и следствия, а зимой у Городона заявил, что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться, не говоря уже о недвиге. Там пощипать гораздо легче. Гетьманцев уже сказал, что с недвиги надо будет платить 9%.
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
hxbbgaf написав:что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться
Если быть точным, он сказал, "ЕСЛИ ПРЯТАЛ В БАНКЕ" в контексте нулевой деклорации. А не все, у кого есть 10 000 должны скинуться.
Может хватит уже обсуждать кто что сказал ? Предлагаю дождаться хотя-бы текста законопроекта .
Если бы вы читали все законопроекты которые вносились в ВР вы бы меньше обращали на это внимание. 70% законопроектов вносилиль с таким бредом,который даже не стоит обсуждать. В реальности 70-80% законопроектов - это откровенный бред и популизм,которые никогда даже не попадали в зал для голосования т.к. их заворачивали в комитетах.