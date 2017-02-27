Валютный рынок в контексте ДС
Доповнено!
ВО
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:00
Валютный рынок в контексте ДС
Доповнено!
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 20 сер, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:04
Может хватит уже обсуждать кто что сказал ?
Предлагаю дождаться хотя-бы текста законопроекта .
Если бы вы читали все законопроекты которые вносились в ВР вы бы меньше обращали на это внимание. 70% законопроектов вносилиль с таким бредом,который даже не стоит обсуждать.
В реальности 70-80% законопроектов - это откровенный бред и популизм,которые никогда даже не попадали в зал для голосования т.к. их заворачивали в комитетах.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:05
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:09
Физики обновили рекорд по размеру портфеля ОВГЗ, правда там рост в +0,2%
9,624 млрд
Нерезы вчера трошки продали, но может это перед погашением.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:22
А тем временем EUR/USD 1.1080 и продолжает движение в нисходящем канале
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:26
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:35
адекватна обмінка київ дарвокзал-сонячне-ун.позняки
Підкажіть будьласка - хто знає обмін з норм. курсами в районі здолбунівська\ревуцького\хш\тростянецька?
В мене з найближчих варіантів згадалась тілько дарницька площа...
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:37
Вы что не верите твитам Трампа ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:43
Вероятно что на День Независимости курс будет ниже 25
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:48
раньше принятие законопроекта носило ВЕРОЯТНОСТНЫЙ характер -50/50, а сейчас 100% вероятность принятия решения, учитывая наличие большинства в парламенте, которое имеет строгую вертикаль подчиненности, поэтому лучше руководствоваться поговоркой «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».
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