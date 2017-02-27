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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18371838183918401841>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:00

  Investor_K написав:
  zzzzzz написав:кор счета 43,2 млрд ( -9,6 млрд ) аднака


Источник?


Валютный рынок в контексте ДС
Доповнено! :)

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 20 сер, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:04

  Kalgan написав:
  hxbbgaf написав:что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться

Если быть точным, он сказал, "ЕСЛИ ПРЯТАЛ В БАНКЕ" в контексте нулевой деклорации.
А не все, у кого есть 10 000 должны скинуться.



Может хватит уже обсуждать кто что сказал ?
Предлагаю дождаться хотя-бы текста законопроекта .

Если бы вы читали все законопроекты которые вносились в ВР вы бы меньше обращали на это внимание. 70% законопроектов вносилиль с таким бредом,который даже не стоит обсуждать.
В реальности 70-80% законопроектов - это откровенный бред и популизм,которые никогда даже не попадали в зал для голосования т.к. их заворачивали в комитетах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:05

  Investor_K написав:
  zzzzzz написав:кор счета 43,2 млрд ( -9,6 млрд ) аднака


Источник?

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidit ... gPClCf1vNA
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:09

Физики обновили рекорд по размеру портфеля ОВГЗ, правда там рост в +0,2% :mrgreen:
9,624 млрд

Нерезы вчера трошки продали, но может это перед погашением.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:22

А тем временем EUR/USD 1.1080 и продолжает движение в нисходящем канале :lol:
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:26

  KirillT8 написав:А тем временем EUR/USD 1.1080 и продолжает движение в нисходящем канале :lol:

Паритет неизбежен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:35

адекватна обмінка київ дарвокзал-сонячне-ун.позняки

Підкажіть будьласка - хто знає обмін з норм. курсами в районі здолбунівська\ревуцького\хш\тростянецька?
В мене з найближчих варіантів згадалась тілько дарницька площа...
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:37

  Zebra написав:
  KirillT8 написав:А тем временем EUR/USD 1.1080 и продолжает движение в нисходящем канале :lol:

Паритет неизбежен.


Вы что не верите твитам Трампа ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:43

Вероятно что на День Независимости курс будет ниже 25 :)
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:48

  zzzzzz написав:
  Kalgan написав:
  hxbbgaf написав:что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться

Если быть точным, он сказал, "ЕСЛИ ПРЯТАЛ В БАНКЕ" в контексте нулевой деклорации.
А не все, у кого есть 10 000 должны скинуться.



Может хватит уже обсуждать кто что сказал ?
Предлагаю дождаться хотя-бы текста законопроекта .

Если бы вы читали все законопроекты которые вносились в ВР вы бы меньше обращали на это внимание. 70% законопроектов вносилиль с таким бредом,который даже не стоит обсуждать.
В реальности 70-80% законопроектов - это откровенный бред и популизм,которые никогда даже не попадали в зал для голосования т.к. их заворачивали в комитетах.

раньше принятие законопроекта носило ВЕРОЯТНОСТНЫЙ характер -50/50, а сейчас 100% вероятность принятия решения, учитывая наличие большинства в парламенте, которое имеет строгую вертикаль подчиненности, поэтому лучше руководствоваться поговоркой «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».
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