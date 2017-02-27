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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1838183918401841>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:48

  zzzzzz написав:Вероятно что на День Независимости курс будет ниже 25 :)

Не верю (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:05

  zzzzzz написав:
  Zebra написав:
  KirillT8 написав:А тем временем EUR/USD 1.1080 и продолжает движение в нисходящем канале :lol:

Паритет неизбежен.


Вы что не верите твитам Трампа ? :mrgreen:

Трамп в плане куку - никто ... правда в фрс сейчас бараны сидят...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:10

Вышел анализ ликвидности,все сходится.

13 млрд ликвидности ушло в казначейство - квартальные налоги .

НБУ вчера купил традиционную двадцатку. Рост курс может будет после 20-21, а может уже после выходных , если нерезы 27 августа не придут на аукцион , кстати 27 августа погашений не будет никаких.

За весь сентябрь только 1 погашение на 6,3 млрд - 4 сентября.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем не менее прием на черном рынке выше МБ
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:15

  lwa написав:раньше принятие законопроекта носило ВЕРОЯТНОСТНЫЙ характер -50/50, а сейчас 100% вероятность принятия решения, учитывая наличие большинства в парламенте, которое имеет строгую вертикаль подчиненности, поэтому лучше руководствоваться поговоркой «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».


На вскидку, ранее принималось не более 10 процентов, зарегистрированных законопроектов.
Что касается строгой вертикали подчиненности в Слуге народа - это полная иллюзия, там четыре группы попутчиков, и единогласны они будут максимум первые заседания.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.08.2019 2512,4213
Гривна укрепилась на 5 копеек.
Сценарий торгов очень похож на вчерашний, но размах поменьше.
Открылись выше вчерашнего закрытия, сразу же начали плавное снижение и за 35 минут вернулись к уровням закрытия. Потом опустились еще на копейку и к 11 остановились. Незадолго до полудня наметился небольшой рост, к 12 опять вернулись к уровням закрытия. Очень сильный уровень :)
Изрядное сокращение коррсчетов произошло за счет операций казначейства, вернее за счет операций бизнеса по уплате квартального налога на прибыль в последний день. Даже суточные сертификаты сократились.
НБУ вчера взял дежурные 20. Скорее всего, останавливали утреннее падение, которое перед дневной стабилизацией было значительно интенсивнее сегодняшнего.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
16.08.2019
Усього, млн дол. США 393.9
Обороты чуть упали, но для пятницы и это много.

  edvardd написав:правда в фрс сейчас бараны сидят...

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:20

Кстати а кто-то вообще обращал внимание на эту сноску в календаре аукционов Минина ?))
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/kalendar-auktsioniv


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:22

  freeze написав:
  lwa написав:раньше принятие законопроекта носило ВЕРОЯТНОСТНЫЙ характер -50/50, а сейчас 100% вероятность принятия решения, учитывая наличие большинства в парламенте, которое имеет строгую вертикаль подчиненности, поэтому лучше руководствоваться поговоркой «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».


На вскидку, ранее принималось не более 10 процентов, зарегистрированных законопроектов.
Что касается строгой вертикали подчиненности в Слуге народа - это полная иллюзия, там четыре группы попутчиков, и единогласны они будут максимум первые заседания.

тиха украинская ночь, НО сало лучше перепрятать ! :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:24

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
12.08.2019 611,24 25,1585 0,06770 26,5591 -0,0101
13.08.2019 681,10 25,1462 -0,0123 26,5480 -0,0111
14.08.2019 775,99 25,2493 0,10320 26,5364 -0,0116
15.08.2019 731,08 25,3217 0,07230 26,5263 -0,0101
16.08.2019 644,80 25,1428 -0,1788 26,5162 -0,0101

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,010407(-0,089380). Курс підріс. Росло в середньому по 1.0407 копійки за добу. Чередується! Ринок дихає. Знову змінили напрямок і підросли, хоча не так швидко, як падали на тому тижні. У 8,59 рази повільніше росли, ніж падали на тому тижні.
І цікавинка - не дивлячись на загальний ріст у пʼятницю знову, як і на тому тижні, найбільш круте падіння :!:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,010588(-0,009517). СерРічна падала на тижні в середньому по 1.0588 копійки за добу. Падіння прискорилось на 11,25 відсотки по відношенню до минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 3444,1994(3480,8410) млн. долярів. Трошечки та впали таки на - 36,64 млн. Робочий тиждень повний. Тиждень за обертами десь таки рівний. Здається, потреба продажу валюти іноземцями для купіввлі первинних ОВДП впала, після обмеження величини залучення ОВДП Мінфіном. Працюють без надлишків іноземців. Середні середньодобові оберти за тиждень: 688,84(696,17) млн., впали на −7,33 (− 131,65) млн. Хоча вони залишилися більшими за середньоарифметичні оберти за рік на добу 574,94(571,12), які навпаки підросли на 3,82 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,516224. Вона на 5,54(5,68) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,124213.

Доляр вцілому дорожчий на 1,39(1,43) гривні від поточного курсу. Наближаэться вересень з великими валютними виплатами. НБУ і Мінфін тримають ліквідність на дуже низькому рівні, що дає змогу викупати дешевий доляр, бо після вересневих виплат, міжнародні резерви таки чутливо упадуть і треба десь брати валюту для їх поповнення! Чому б не потурбуватись зазделегідь?

Купувати доляр має сенс! :!:

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Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:37

межбанк

Как по мне, если бы хотели пустить ниже 25, то сделали уже бы это давно. Они без проблем делают когда им нужно подскок к 30-50 коп., потом собирают все до 25.10
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