Не верю (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:48
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:05
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:10
Вышел анализ ликвидности,все сходится.
13 млрд ликвидности ушло в казначейство - квартальные налоги .
НБУ вчера купил традиционную двадцатку. Рост курс может будет после 20-21, а может уже после выходных , если нерезы 27 августа не придут на аукцион , кстати 27 августа погашений не будет никаких.
За весь сентябрь только 1 погашение на 6,3 млрд - 4 сентября.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тем не менее прием на черном рынке выше МБ
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:15
На вскидку, ранее принималось не более 10 процентов, зарегистрированных законопроектов.
Что касается строгой вертикали подчиненности в Слуге народа - это полная иллюзия, там четыре группы попутчиков, и единогласны они будут максимум первые заседания.
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:17
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.08.2019 2512,4213
Гривна укрепилась на 5 копеек.
Сценарий торгов очень похож на вчерашний, но размах поменьше.
Открылись выше вчерашнего закрытия, сразу же начали плавное снижение и за 35 минут вернулись к уровням закрытия. Потом опустились еще на копейку и к 11 остановились. Незадолго до полудня наметился небольшой рост, к 12 опять вернулись к уровням закрытия. Очень сильный уровень
Изрядное сокращение коррсчетов произошло за счет операций казначейства, вернее за счет операций бизнеса по уплате квартального налога на прибыль в последний день. Даже суточные сертификаты сократились.
НБУ вчера взял дежурные 20. Скорее всего, останавливали утреннее падение, которое перед дневной стабилизацией было значительно интенсивнее сегодняшнего.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
16.08.2019
Усього, млн дол. США 393.9
Обороты чуть упали, но для пятницы и это много.
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:20
Кстати а кто-то вообще обращал внимание на эту сноску в календаре аукционов Минина ?))
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:22
тиха украинская ночь, НО сало лучше перепрятать !
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:24
Середньорічна-зважена
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
12.08.2019 611,24 25,1585 0,06770 26,5591 -0,0101
13.08.2019 681,10 25,1462 -0,0123 26,5480 -0,0111
14.08.2019 775,99 25,2493 0,10320 26,5364 -0,0116
15.08.2019 731,08 25,3217 0,07230 26,5263 -0,0101
16.08.2019 644,80 25,1428 -0,1788 26,5162 -0,0101
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,010407(-0,089380). Курс підріс. Росло в середньому по 1.0407 копійки за добу. Чередується! Ринок дихає. Знову змінили напрямок і підросли, хоча не так швидко, як падали на тому тижні. У 8,59 рази повільніше росли, ніж падали на тому тижні.
І цікавинка - не дивлячись на загальний ріст у пʼятницю знову, як і на тому тижні, найбільш круте падіння
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,010588(-0,009517). СерРічна падала на тижні в середньому по 1.0588 копійки за добу. Падіння прискорилось на 11,25 відсотки по відношенню до минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 3444,1994(3480,8410) млн. долярів. Трошечки та впали таки на - 36,64 млн. Робочий тиждень повний. Тиждень за обертами десь таки рівний. Здається, потреба продажу валюти іноземцями для купіввлі первинних ОВДП впала, після обмеження величини залучення ОВДП Мінфіном. Працюють без надлишків іноземців. Середні середньодобові оберти за тиждень: 688,84(696,17) млн., впали на −7,33 (− 131,65) млн. Хоча вони залишилися більшими за середньоарифметичні оберти за рік на добу 574,94(571,12), які навпаки підросли на 3,82 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,516224. Вона на 5,54(5,68) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,124213.
Доляр вцілому дорожчий на 1,39(1,43) гривні від поточного курсу. Наближаэться вересень з великими валютними виплатами. НБУ і Мінфін тримають ліквідність на дуже низькому рівні, що дає змогу викупати дешевий доляр, бо після вересневих виплат, міжнародні резерви таки чутливо упадуть і треба десь брати валюту для їх поповнення! Чому б не потурбуватись зазделегідь?
Купувати доляр має сенс!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:37
межбанк
Как по мне, если бы хотели пустить ниже 25, то сделали уже бы это давно. Они без проблем делают когда им нужно подскок к 30-50 коп., потом собирают все до 25.10
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