RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1838183918401841

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Рост курс может будет после 20-21, а может уже после выходных , если нерезы 27 августа не придут на аукцион , кстати 27 августа погашений не будет никаких.

За весь сентябрь только 1 погашение на 6,3 млрд - 4 сентября.


Не думаю, что полагаться стоит только на график погашений, вторичку вроде как никто не отменял. А она может оказаться беременной сюрпризами.
А вообще, можно искренне позавидовать тем, кто "в теме", и без усилий и рисков поднял процентов эдак 30 годовых в валюте (включая курсовую разницу с начала года), и посочувствовать всем остальным, кто будет вынужден заплатить за этот аттракцион неслыханной щедрости (будь то налогоплательщик или зазевавшийся и/или пожадничавший инвестор).
headshaker
 
Повідомлень: 848
З нами з: 08.05.15
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:43

Помню как год назад все бухтели что Гройсман продал валютных овгз под 8% что ужасно дороже рынка. А тот оправдывался, мол ерунда всего-то на 600 лямов продали и почти сразу же выкупили обратно. Просто надо было кассовый разрыв закрыть.

За прошедший месяц отдолжили на сумму в 6 раз больше под процент в 2 раза больше, и льют песни про экономический рост и девальвации не будет, твердо и четко(с). Ну максимум на полшишечки до 26.5! И все эксперты как один повторяют эту мантру.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:44

Сибарит

Председатель ФРС Джером Пауэлл, занявший этот пост в феврале 2018 года, не имеет докторской степени по экономике в отличие от его предшественников за последние 40 лет, поэтому эксперты ожидали назначения Белым домом экономиста на должность заместителя председателя ЦБ.
в совете управляющих ФРС свободны два из семи мест....
http://www.profinance.ru/news/2019/08/0 ... ktsij.html
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5573
З нами з: 20.11.08
Подякував: 68 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:07

  headshaker написав:А вообще, можно искренне позавидовать тем, кто "в теме", и без усилий и рисков поднял процентов эдак 30 годовых в валюте (включая курсовую разницу с начала года)


один из них - колега zzzzz.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 13.07.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:10

Альфа онлайн 25.20
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5739
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:36

  Zebra написав:
  KirillT8 написав:А тем временем EUR/USD 1.1080 и продолжает движение в нисходящем канале :lol:

Паритет неизбежен.

Согласен. Но к концу года опустимся пока максимум до 1.06.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 535
З нами з: 11.01.11
Подякував: 108 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:52

ЛАД,

вас интересовал факторный анализ роста ВВП во 2-м квартале - уже и НБУ в лице Данилишина высказался.

Как и предполагали ранее, не имея разблюдовки Госстата:
1) розничная торговля;
2) и сельское хозяйство.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 02.05.18
Подякував: 761 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:54

  zРадио написав:ЛАД,

вас интересовал факторный анализ роста ВВП во 2-м квартале - уже и НБУ в лице Данилишина высказался.

Как и предполагали ранее, не имея разблюдовки Госстата:
1) розничная торговля;
2) и сельское хозяйство.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189

Спасибо, видел.
Но у меня вопросы остались. Те же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13845
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4236 раз.
Подякували: 3929 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1838183918401841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: CNEWS і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1556, 1557, 1558
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15574 1854182
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 12:53
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 6, 7, 8
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
72 7857
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 07:10
Долярчик
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6683 1447922
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 21:49
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74947)
20.08.2019 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.