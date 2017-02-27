Додано: Вів 20 сер, 2019 11:43

Помню как год назад все бухтели что Гройсман продал валютных овгз под 8% что ужасно дороже рынка. А тот оправдывался, мол ерунда всего-то на 600 лямов продали и почти сразу же выкупили обратно. Просто надо было кассовый разрыв закрыть.



За прошедший месяц отдолжили на сумму в 6 раз больше под процент в 2 раза больше, и льют песни про экономический рост и девальвации не будет, твердо и четко(с). Ну максимум на полшишечки до 26.5! И все эксперты как один повторяют эту мантру.

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