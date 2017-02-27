zzzzzz написав:Рост курс может будет после 20-21, а может уже после выходных , если нерезы 27 августа не придут на аукцион , кстати 27 августа погашений не будет никаких.
За весь сентябрь только 1 погашение на 6,3 млрд - 4 сентября.
Не думаю, что полагаться стоит только на график погашений, вторичку вроде как никто не отменял. А она может оказаться беременной сюрпризами. А вообще, можно искренне позавидовать тем, кто "в теме", и без усилий и рисков поднял процентов эдак 30 годовых в валюте (включая курсовую разницу с начала года), и посочувствовать всем остальным, кто будет вынужден заплатить за этот аттракцион неслыханной щедрости (будь то налогоплательщик или зазевавшийся и/или пожадничавший инвестор).
Помню как год назад все бухтели что Гройсман продал валютных овгз под 8% что ужасно дороже рынка. А тот оправдывался, мол ерунда всего-то на 600 лямов продали и почти сразу же выкупили обратно. Просто надо было кассовый разрыв закрыть.
За прошедший месяц отдолжили на сумму в 6 раз больше под процент в 2 раза больше, и льют песни про экономический рост и девальвации не будет, твердо и четко(с). Ну максимум на полшишечки до 26.5! И все эксперты как один повторяют эту мантру.
Председатель ФРС Джером Пауэлл, занявший этот пост в феврале 2018 года, не имеет докторской степени по экономике в отличие от его предшественников за последние 40 лет, поэтому эксперты ожидали назначения Белым домом экономиста на должность заместителя председателя ЦБ. в совете управляющих ФРС свободны два из семи мест.... http://www.profinance.ru/news/2019/08/0 ... ktsij.html