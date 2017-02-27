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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1840184118421843>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 296
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:18

  zРадио написав:
вас интересовал факторный анализ роста ВВП во 2-м квартале - уже и НБУ в лице Данилишина высказался.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189


Ознакомился с мнением Данилишина.
<... в числі лідерів, що приємно, є високотехнологічні сектори. Зокрема, якщо порівнювати I півріччя 2019 року з аналогічним періодом минулого року, на 7,4% зросло виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу..>
<... В основному успіх пов'язаний з роботою Крюківського вагонобудівного заводу, який виробив 15 локомотивів General Electric і близько 3 тис. вантажних вагонів..>

С вагонами ладно, допустим. Но локомотивы... Осуществляется дооснащение поставок. Степень локализации порядка 7%. Под понятие "произведено" попадает с огромной натяжкой.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:27

  tumos написав:Ознакомился с мнение Данилишина.
<... в числі лідерів, що приємно, є високотехнологічні сектори. Зокрема, якщо порівнювати I півріччя 2019 року з аналогічним періодом минулого року, на 7,4% зросло виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу..>
<... В основному успіх пов'язаний з роботою Крюківського вагонобудівного заводу, який виробив 15 локомотивів General Electric і близько 3 тис. вантажних вагонів..>

С вагонами ладно, допустим. Но локомотивы... Осуществляется дооснащение поставок. Степень локализации порядка 7%. Под понятие "произведено" попадает с огромной натяжкой.


Да там куча перлов - мне еще про ювелирку и бижутерию понравилось. Ну очень важная составляющая промышленного производства :mrgreen:

А суть в последних 3-х абзацах...

PS: что касается тепловозов GE, то вся локализация - это покраска в цвета УЗ и оборудование для борьбы со снегом на колее
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 сер, 2019 13:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:30

zРадио
Я прочитал пост Данилишина, но мне стало стыдно этот бред тащить на ветку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:31

  zzzzzz написав:zРадио
Я прочитал пост Данилишина, но мне стало стыдно этот бред тащить на ветку.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Там есть цифры, которые пока нигде не публиковались. Только поэтому
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:35

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:zРадио
Я прочитал пост Данилишина, но мне стало стыдно этот бред тащить на ветку.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Там есть цифры, которые пока нигде не публиковались. Только поэтому

Например какие ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:49

  zzzzzz написав:
  zРадио написав:
  zzzzzz написав:zРадио
Я прочитал пост Данилишина, но мне стало стыдно этот бред тащить на ветку.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Там есть цифры, которые пока нигде не публиковались. Только поэтому

Например какие ?


падіння на 46,7% виробництва електродвигунів, генераторів і трансформаторів, на 35,6% електророзподільної апаратури, на 35,3% акумуляторних батарей. На 26,4% за січень-червень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року знизилося виробництво електроосвітлювального обладнання, на 26,5% виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Виробництво вузлів, деталей та агрегатів для автотранспортних засобів, що логічно, теж значно зменшилося - на 27,5%

чавуну, сталі та феросплавів збільшилося на 2,9%, труб - на 5,6%

на 42,9% зросло виробництво металообробних машин і верстатів, на 35,8% виробництво побутових приладів, на 24,3% виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:52

zРадио

Все есть )))

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... p_19_u.htm
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:20

Пообщался с валютчиками крупных сетей обменок. На рынке полная тишина, нет ни приноса, ни продаж. Половину своих розничных обменок они вообще закрыли до конца месяца. Причем закрыты и в самых "рыбных" местах! Просто оборот упал так, что даже кассиру на зарплату не хватает. Здобулы называется! :mrgreen: В банках тоже тишина, никто покупать даже по 25.27-25.30 не хочет. Что в преддверии осени уже несколько начинает напрягать. Мы таки на пороге грандиозного шухера? Пересичные по уши в гривне. Стоит зажечь фитиль, и лавина полетит аки бешеный сайгак по степи!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 20 сер, 2019 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:23

  yuri_m написав:Пообщался с валютчиками крупных сетей обменок. На рынке полная тишина, нет ни приноса, ни продаж. Половину своих розничных обменок они вообще закрыли до конца месяца. Причем закрыты и в самых "рыбных" местах! Просто оборот упал так, что даже кассиру на зарплату не хватает.Здобулы называется! :mrgreen: В банках тоже тишина, никто покупать даже по 25.27-25.30 не хочет. Что в преддверии осени уже несколько начинает напрягать. Мы таки на пороге грандиозного шухера? Пересичные по уши в гривне.

Думаю, народ массово распробовал онлайн-обмен валют ))
Обменки будут и дальще закрываться, слишком уж их много.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:28

  tmp01 написав:Думаю, народ массово распробовал онлайн-обмен валют ))
Обменки будут и дальще закрываться, слишком уж их много.

Он-лайн обмен светится в банке. И приличные суммы так никто покупать не будет, если только вы не белый и пушистый ЧПшник с безупречным налоговым имиджем. А разбивать суммы на родственников при хорошем стабильном обороте - головняк еще тот! Речь-то веду не о покупках 100 баксов. Такие сделки да, через он-лайн. Чисто побаловаться детишкам 8)
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 20 сер, 2019 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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