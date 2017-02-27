Ознакомился с мнением Данилишина. <... в числі лідерів, що приємно, є високотехнологічні сектори. Зокрема, якщо порівнювати I півріччя 2019 року з аналогічним періодом минулого року, на 7,4% зросло виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу..> <... В основному успіх пов'язаний з роботою Крюківського вагонобудівного заводу, який виробив 15 локомотивів General Electric і близько 3 тис. вантажних вагонів..>
С вагонами ладно, допустим. Но локомотивы... Осуществляется дооснащение поставок. Степень локализации порядка 7%. Под понятие "произведено" попадает с огромной натяжкой.
tumos написав:Ознакомился с мнение Данилишина. <... в числі лідерів, що приємно, є високотехнологічні сектори. Зокрема, якщо порівнювати I півріччя 2019 року з аналогічним періодом минулого року, на 7,4% зросло виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу..> <... В основному успіх пов'язаний з роботою Крюківського вагонобудівного заводу, який виробив 15 локомотивів General Electric і близько 3 тис. вантажних вагонів..>
С вагонами ладно, допустим. Но локомотивы... Осуществляется дооснащение поставок. Степень локализации порядка 7%. Под понятие "произведено" попадает с огромной натяжкой.
Да там куча перлов - мне еще про ювелирку и бижутерию понравилось. Ну очень важная составляющая промышленного производства
А суть в последних 3-х абзацах...
PS: что касается тепловозов GE, то вся локализация - это покраска в цвета УЗ и оборудование для борьбы со снегом на колее
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 сер, 2019 13:33, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав:zРадио Я прочитал пост Данилишина, но мне стало стыдно этот бред тащить на ветку.
Там есть цифры, которые пока нигде не публиковались. Только поэтому
Например какие ?
падіння на 46,7% виробництва електродвигунів, генераторів і трансформаторів, на 35,6% електророзподільної апаратури, на 35,3% акумуляторних батарей. На 26,4% за січень-червень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року знизилося виробництво електроосвітлювального обладнання, на 26,5% виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Виробництво вузлів, деталей та агрегатів для автотранспортних засобів, що логічно, теж значно зменшилося - на 27,5%
чавуну, сталі та феросплавів збільшилося на 2,9%, труб - на 5,6%
на 42,9% зросло виробництво металообробних машин і верстатів, на 35,8% виробництво побутових приладів, на 24,3% виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва.
Пообщался с валютчиками крупных сетей обменок. На рынке полная тишина, нет ни приноса, ни продаж. Половину своих розничных обменок они вообще закрыли до конца месяца. Причем закрыты и в самых "рыбных" местах! Просто оборот упал так, что даже кассиру на зарплату не хватает. Здобулы называется! В банках тоже тишина, никто покупать даже по 25.27-25.30 не хочет. Что в преддверии осени уже несколько начинает напрягать. Мы таки на пороге грандиозного шухера? Пересичные по уши в гривне. Стоит зажечь фитиль, и лавина полетит аки бешеный сайгак по степи!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 20 сер, 2019 14:24, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m написав:Пообщался с валютчиками крупных сетей обменок. На рынке полная тишина, нет ни приноса, ни продаж. Половину своих розничных обменок они вообще закрыли до конца месяца. Причем закрыты и в самых "рыбных" местах! Просто оборот упал так, что даже кассиру на зарплату не хватает.Здобулы называется! В банках тоже тишина, никто покупать даже по 25.27-25.30 не хочет. Что в преддверии осени уже несколько начинает напрягать. Мы таки на пороге грандиозного шухера? Пересичные по уши в гривне.
Думаю, народ массово распробовал онлайн-обмен валют )) Обменки будут и дальще закрываться, слишком уж их много.
tmp01 написав:Думаю, народ массово распробовал онлайн-обмен валют )) Обменки будут и дальще закрываться, слишком уж их много.
Он-лайн обмен светится в банке. И приличные суммы так никто покупать не будет, если только вы не белый и пушистый ЧПшник с безупречным налоговым имиджем. А разбивать суммы на родственников при хорошем стабильном обороте - головняк еще тот! Речь-то веду не о покупках 100 баксов. Такие сделки да, через он-лайн. Чисто побаловаться детишкам
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 20 сер, 2019 14:29, всього редагувалось 1 раз.