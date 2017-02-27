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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:28
yuri_m написав:
Пересичные по уши в гривне. Стоит зажечь фитиль, и лавина полетит аки бешеный сайгак по степи!
как бы не так
пересичные тратят гривну как никогда .
в Эпицентрах очереди на кассах .
в каждом мало-мальском селе что то строят
технику гребут как на распродажах
люди поняли что хранить много кеша не имеет смысла вот и начали его тратить .
тем более что реальная инфляция на технику и стройматериалы за год почти 10%
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:29
yuri_m написав:
оборот упал так, что даже кассиру на зарплату не хватает.
Очень многие перешли в онлайн, + жесткая конкуренция.
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Rainbow
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:31
Обменок много, а вменяемых, не с спредом 20+ коп уже сильно меньше
При этом лоховские обменки из серии 24.10 / 26.30 никуда не пропадают..
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:34
4e4ensxe написав:
как бы не так
пересичные тратят гривну как никогда .
в Эпицентрах очереди на кассах .
в каждом мало-мальском селе что то строят
технику гребут как на распродажах
люди поняли что хранить много кеша не имеет смысла вот и начали его тратить .
тем более что реальная инфляция на технику и стройматериалы за год почти 10%
Физику в школе учили? Ну тот раздел, где о сообщающихся сосудах. Если пересичные тратят гривну со скоростью реактивного двигателя, то и импорт должен закупаться с такой же скоростью! Другими словами, курс не должен проседать, поскольку идут заместительные закупки. А то у Вас как-то интересно выходит: гривна массово сбрасывается в кассы магазов, а потом неизвестно куда девается. "Где деньги, Зин?"
Rainbow написав:
Очень многие перешли в онлайн, + жесткая конкуренция.
Уже отвечал выше. При эквиваленте выше 50к гривен имеете все шансы получить кучу вопросов от самого банка и НБУ далее по цепочке. С последующей блокировкой всей суммы в он-лайн аккаунте до выяснения происхождения средств. Оно Вам надо? Я говорил про крупные нальные обменки со спредом 8-12 копеек, а не про барыжные в магазинах с разбегом в 50 коп и больше.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Вів 20 сер, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:35
Знаю в Киеве несколько типо оптовых обменок, так там уже по 2 а кое-где и 3 кассира работают , средний чел меняет 10 куе.
Иногда даже очередь до 5-7 клиентов. За 20 минут где-то 20-30-40 куе меняется.
Наплыв всегда в обед. Не знаю почему.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:37
tmp01 написав: yuri_m написав:
Пообщался с валютчиками крупных сетей обменок. На рынке полная тишина, нет ни приноса, ни продаж. Половину своих розничных обменок они вообще закрыли до конца месяца. Причем закрыты и в самых "рыбных" местах! Просто оборот упал так, что даже кассиру на зарплату не хватает.Здобулы называется!
В банках тоже тишина, никто покупать даже по 25.27-25.30 не хочет. Что в преддверии осени уже несколько начинает напрягать. Мы таки на пороге грандиозного шухера? Пересичные по уши в гривне.
Думаю, народ массово распробовал онлайн-обмен валют ))
Обменки будут и дальще закрываться, слишком уж их много.
Это удобно, закрыть загон с оленями.. в час Х, когда добродии из НБУ введут постанову про валютообмен не более 3000 грн в сутки и снятие не более 15000 грн нала в кассе. Вот тогда то и сядут на попу.
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