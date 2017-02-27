Додано: Вів 20 сер, 2019 14:53

Мизантрóп написав: Moneta обойдём,не впервой Moneta обойдём,не впервой

Ну-ну... Свежие воспоминания 2014 года с покупкой максимум 100 баксов в одни руки в сутки в "Привате" не добавляют оптимизма. Когда параллельно в других банках в кассах предлагали только большой и толстый. А на реальном обмене курс уже был 15-17-18 при "приватовском" 12.90. Сейчас могут сделать всё еще жестче! Все данные по банкам уже сведены в единую базу НБУ. И если будет ограничение по обмену на 3000 гривен в сутки на лицо, то выше этой суммы не прыгнешь, поскольку эта сумма будет автоматом подгребаться через все базы банков в он-лайне. Мне очень интересно будет посмотреть, как народ с суммами на депо в 300-500к гривен и больше будет потом менять их по 3000 в сутки! Или через "черный" рынок, но с курсом на 30% выше.