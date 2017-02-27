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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18421843184418451846>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 297
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
62
Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:46

  yuri_m написав:Физику в школе учили? Ну тот раздел, где о сообщающихся сосудах. Если пересичные тратят гривну со скоростью реактивного двигателя, то и импорт должен закупаться с такой же скоростью! Другими словами, курс не должен проседать, поскольку идут заместительные закупки. А то у Вас как-то интересно выходит: гривна массово сбрасывается в кассы магазов, а потом неизвестно куда девается. "Где деньги, Зин?"


во первых большинство свтройматериалов - украинского производства
во вторых импорт товаров происходит не так в одночасье люди тратят деньги сейчас - а закупка будет потом .
вы зайдите в салон тойоты и скажите что хотите новый равчик - вам скажут что нужно ждать 2-3 недели
у людей куча гривны - и они ее тратят - а не хранят в матрасе
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:50

  yuri_m написав:
  4e4ensxe написав:люди поняли что хранить много кеша не имеет смысла вот и начали его тратить .
тем более что реальная инфляция на технику и стройматериалы за год почти 10%

Физику в школе учили? Ну тот раздел, где о сообщающихся сосудах. Если пересичные тратят гривну со скоростью реактивного двигателя, то и импорт должен закупаться с такой же скоростью! Другими словами, курс не должен проседать, поскольку идут заместительные закупки. А то у Вас как-то интересно выходит: гривна массово сбрасывается в кассы магазов, а потом неизвестно куда девается. "Где деньги, Зин?" :mrgreen:


Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет. Какой смысл закупать тому же Эпицентру импортный товар, ставить на него наценку 30-50%% и продавать несколько лет, если те же проценты набегут в ОВГЗ. Да еще и ликвидность у ОВГЗ на порядок выше, скинуть можно в любой момент или конвертировать в валюту, в отличие от товара, который в 2014-2015 на моей памяти Эпицентр продавал по старым ценам, не спеша за ростом курса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:Moneta обойдём,не впервой :wink:

Ну-ну... Свежие воспоминания 2014 года с покупкой максимум 100 баксов в одни руки в сутки в "Привате" не добавляют оптимизма. Когда параллельно в других банках в кассах предлагали только большой и толстый. А на реальном обмене курс уже был 15-17-18 при "приватовском" 12.90. Сейчас могут сделать всё еще жестче! Все данные по банкам уже сведены в единую базу НБУ. И если будет ограничение по обмену на 3000 гривен в сутки на лицо, то выше этой суммы не прыгнешь, поскольку эта сумма будет автоматом подгребаться через все базы банков в он-лайне. Мне очень интересно будет посмотреть, как народ с суммами на депо в 300-500к гривен и больше будет потом менять их по 3000 в сутки! Или через "черный" рынок, но с курсом на 30% выше.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:58

Сейчас устраняются теневые схемы и откаты прошлого режима, соответственно конвертация этих доходов в валюту сокращается, спрос на нее падает, гривня укрепляется. Далі буде... :D
Востаннє редагувалось liteon в Вів 20 сер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:58

  EvgCapp написав:правда картоху уже начали экспортировать из Беларуси, с гречкой большой неурожай намечается, по сахару до 25-30% недобор + свиней перерезали, о молочке скоро реквиемы будем петь.

Прочитал и перед глазами картинка как из апокалиптического фильма с зомби.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  4e4ensxe написав:во первых большинство стройматериалов - украинского производства

Ага, расскажите. Я в этой сфере варюсь уже 10 лет. В лучшем случае местное производство в среднем 50%. Вся отделка в той или иной степени идет с импортом. Только доля в конечном продукте меняется от 10% до 90%. Строительство - это ведь не только цемент и кирпич! Даже в них импорта сидит около 30% за счет использования газа или угля. Если на товаре бирка "Сделано в Украине", то совсем не значит, что там 100% только местный ресурс.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:59

  yuri_m написав:
  Мизантрóп написав:Moneta обойдём,не впервой :wink:

Ну-ну... Свежие воспоминания 2014 года с покупкой максимум 100 баксов в одни руки в сутки в "Привате" не добавляют оптимизма. Когда параллельно в других банках в кассах предлагали только большой и толстый. А на реальном обмене курс уже был 15-17-18 при "приватовском" 12.90. Сейчас могут сделать всё еще жестче! Все данные по банкам уже сведены в единую базу НБУ. И если будет ограничение по обмену на 3000 гривен в сутки на лицо, то выше этой суммы не прыгнешь, поскольку эта сумма будет автоматом подгребаться через все базы банков в он-лайне. Мне очень интересно будет посмотреть, как народ с суммами на депо в 300-500к гривен и больше будет потом менять их по 3000 в сутки! Или через "черный" рынок, но с курсом на 30% выше.


Будут бить - будем плакать. Пока признаков таких мероприятий нет.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:01

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:я созрел на долгосрочный прогноз
а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55
б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23
так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет :roll:


Це, типу, "теханаліз"?..
це типу Хвильова теорія Елліота, під враженням від Демури :) , а так мій скромний авторський прогноз :oops: а от де яка хвиля не знаю , сам Демура казав що ми в третій хвилі зараз .
Востаннє редагувалось yama в Вів 20 сер, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  4e4ensxe написав:во вторых импорт товаров происходит не так в одночасье люди тратят деньги сейчас - а закупка будет потом

Ну да, ну да. Сразу видно, что Вы с торговлей знакомы только по походам в магазин. Если куплено 100 единиц товара при курсе условно 26 и из них продано 20 единиц при курсе 25 с наценкой 30%, то коммерс почти сразу же выставит новую закупку этих 20 единиц, пока курс сладкий. Это когда курс растет, то он торопиться не будет, поскольку у него еще 80 единиц не продано. А при растущем курсе не факт, что он их вообще продаст! Так что имея бешеный спрос на товар в гривне и сильно просевшем курсе, торгаш сразу же будет закупать новую партию, а не ждать, пока склад весь выметут и курс снова уйдет на 26.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:09

  yuri_m написав:
  Мизантрóп написав:Moneta обойдём,не впервой :wink:

Ну-ну... Свежие воспоминания 2014 года с покупкой максимум 100 баксов в одни руки в сутки в "Привате" не добавляют оптимизма. Когда параллельно в других банках в кассах предлагали только большой и толстый. А на реальном обмене курс уже был 15-17-18 при "приватовском" 12.90. Сейчас могут сделать всё еще жестче! Все данные по банкам уже сведены в единую базу НБУ. И если будет ограничение по обмену на 3000 гривен в сутки на лицо, то выше этой суммы не прыгнешь, поскольку эта сумма будет автоматом подгребаться через все базы банков в он-лайне. Мне очень интересно будет посмотреть, как народ с суммами на депо в 300-500к гривен и больше будет потом менять их по 3000 в сутки! Или через "черный" рынок, но с курсом на 30% выше.

Причем даже на депозит не продавали больше 200$ в день. То-есть просто сидишь и наблюдаешь как тают твои сбережения. Ну для таких у НБУ есть релаксирующая пластинка про то что купившие по 13,25,42 и т.д... еще пожалеют.
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