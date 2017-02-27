yuri_m написав:Физику в школе учили? Ну тот раздел, где о сообщающихся сосудах. Если пересичные тратят гривну со скоростью реактивного двигателя, то и импорт должен закупаться с такой же скоростью! Другими словами, курс не должен проседать, поскольку идут заместительные закупки. А то у Вас как-то интересно выходит: гривна массово сбрасывается в кассы магазов, а потом неизвестно куда девается. "Где деньги, Зин?"
во первых большинство свтройматериалов - украинского производства во вторых импорт товаров происходит не так в одночасье люди тратят деньги сейчас - а закупка будет потом . вы зайдите в салон тойоты и скажите что хотите новый равчик - вам скажут что нужно ждать 2-3 недели у людей куча гривны - и они ее тратят - а не хранят в матрасе
4e4ensxe написав:люди поняли что хранить много кеша не имеет смысла вот и начали его тратить . тем более что реальная инфляция на технику и стройматериалы за год почти 10%
Физику в школе учили? Ну тот раздел, где о сообщающихся сосудах. Если пересичные тратят гривну со скоростью реактивного двигателя, то и импорт должен закупаться с такой же скоростью! Другими словами, курс не должен проседать, поскольку идут заместительные закупки. А то у Вас как-то интересно выходит: гривна массово сбрасывается в кассы магазов, а потом неизвестно куда девается. "Где деньги, Зин?"
Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет. Какой смысл закупать тому же Эпицентру импортный товар, ставить на него наценку 30-50%% и продавать несколько лет, если те же проценты набегут в ОВГЗ. Да еще и ликвидность у ОВГЗ на порядок выше, скинуть можно в любой момент или конвертировать в валюту, в отличие от товара, который в 2014-2015 на моей памяти Эпицентр продавал по старым ценам, не спеша за ростом курса.
Ну-ну... Свежие воспоминания 2014 года с покупкой максимум 100 баксов в одни руки в сутки в "Привате" не добавляют оптимизма. Когда параллельно в других банках в кассах предлагали только большой и толстый. А на реальном обмене курс уже был 15-17-18 при "приватовском" 12.90. Сейчас могут сделать всё еще жестче! Все данные по банкам уже сведены в единую базу НБУ. И если будет ограничение по обмену на 3000 гривен в сутки на лицо, то выше этой суммы не прыгнешь, поскольку эта сумма будет автоматом подгребаться через все базы банков в он-лайне. Мне очень интересно будет посмотреть, как народ с суммами на депо в 300-500к гривен и больше будет потом менять их по 3000 в сутки! Или через "черный" рынок, но с курсом на 30% выше.
4e4ensxe написав:во первых большинство стройматериалов - украинского производства
Ага, расскажите. Я в этой сфере варюсь уже 10 лет. В лучшем случае местное производство в среднем 50%. Вся отделка в той или иной степени идет с импортом. Только доля в конечном продукте меняется от 10% до 90%. Строительство - это ведь не только цемент и кирпич! Даже в них импорта сидит около 30% за счет использования газа или угля. Если на товаре бирка "Сделано в Украине", то совсем не значит, что там 100% только местный ресурс.
Ну-ну... Свежие воспоминания 2014 года с покупкой максимум 100 баксов в одни руки в сутки в "Привате" не добавляют оптимизма. Когда параллельно в других банках в кассах предлагали только большой и толстый. А на реальном обмене курс уже был 15-17-18 при "приватовском" 12.90. Сейчас могут сделать всё еще жестче! Все данные по банкам уже сведены в единую базу НБУ. И если будет ограничение по обмену на 3000 гривен в сутки на лицо, то выше этой суммы не прыгнешь, поскольку эта сумма будет автоматом подгребаться через все базы банков в он-лайне. Мне очень интересно будет посмотреть, как народ с суммами на депо в 300-500к гривен и больше будет потом менять их по 3000 в сутки! Или через "черный" рынок, но с курсом на 30% выше.
Будут бить - будем плакать. Пока признаков таких мероприятий нет.
yama написав:я созрел на долгосрочный прогноз а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55 б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23 так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет
Це, типу, "теханаліз"?..
це типу Хвильова теорія Елліота, під враженням від Демури , а так мій скромний авторський прогноз а от де яка хвиля не знаю , сам Демура казав що ми в третій хвилі зараз .
Востаннє редагувалось yama в Вів 20 сер, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
4e4ensxe написав:во вторых импорт товаров происходит не так в одночасье люди тратят деньги сейчас - а закупка будет потом
Ну да, ну да. Сразу видно, что Вы с торговлей знакомы только по походам в магазин. Если куплено 100 единиц товара при курсе условно 26 и из них продано 20 единиц при курсе 25 с наценкой 30%, то коммерс почти сразу же выставит новую закупку этих 20 единиц, пока курс сладкий. Это когда курс растет, то он торопиться не будет, поскольку у него еще 80 единиц не продано. А при растущем курсе не факт, что он их вообще продаст! Так что имея бешеный спрос на товар в гривне и сильно просевшем курсе, торгаш сразу же будет закупать новую партию, а не ждать, пока склад весь выметут и курс снова уйдет на 26.
Ну-ну... Свежие воспоминания 2014 года с покупкой максимум 100 баксов в одни руки в сутки в "Привате" не добавляют оптимизма. Когда параллельно в других банках в кассах предлагали только большой и толстый. А на реальном обмене курс уже был 15-17-18 при "приватовском" 12.90. Сейчас могут сделать всё еще жестче! Все данные по банкам уже сведены в единую базу НБУ. И если будет ограничение по обмену на 3000 гривен в сутки на лицо, то выше этой суммы не прыгнешь, поскольку эта сумма будет автоматом подгребаться через все базы банков в он-лайне. Мне очень интересно будет посмотреть, как народ с суммами на депо в 300-500к гривен и больше будет потом менять их по 3000 в сутки! Или через "черный" рынок, но с курсом на 30% выше.
Причем даже на депозит не продавали больше 200$ в день. То-есть просто сидишь и наблюдаешь как тают твои сбережения. Ну для таких у НБУ есть релаксирующая пластинка про то что купившие по 13,25,42 и т.д... еще пожалеют.