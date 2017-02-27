Zebra написав:Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет.
Если поверить, то придется признать, % в гривне == % в валюте = заоблачный, то есть, через ОВГЗ идет бешенный дерибан бюджета в пользу тех, кому надо (и придающих легитимность процессу наивных статистов, которые потом за все и расплатятся), что, в свою очередь, означает, что лавочка не бесконечна, и "на несколько лет" ее не хватит, так что поверить ну никак не получается.
Сие незамысловатое рассуждение в логике называется reductio ad absurdum, один из способов доказательства. Но, поскольку у нас вся действительность абсурдна, то способ работать, похоже, перестал, и каждый волен верить в то, что хочет, а не в то, что логично. Хоть в стабильный курс, хоть в баксы с небес по субботам ближе к вечеру.
yuri_m написав:Ага, расскажите. Я в этой сфере варюсь уже 10 лет. В лучшем случае местное производство в среднем 50%. Вся отделка в той или иной степени идет с импортом. Только доля в конечном продукте меняется от 10% до 90%. Строительство - это ведь не только цемент и кирпич! Даже в них импорта сидит около 30% за счет использования газа или угля. Если на товаре бирка "Сделано в Украине", то совсем не значит, что там 100% только местный ресурс.
в стройматериалах доля импорта крайне мала . в ламинате и обоях (условно) доля имборта гораздо больше - но и объемы не те - да и не стройматериалы это расмотрите объем продаж бетона за первое полугодие и сравните его с прошлым полугодием и сравните с продажами обоев/ламината
yuri_m написав:Ну да, ну да. Сразу видно, что Вы с торговлей знакомы только по походам в магазин. Если куплено 100 единиц товара при курсе условно 26 и из них продано 20 единиц при курсе 25 с наценкой 30%, то коммерс почти сразу же выставит новую закупку этих 20 единиц, пока курс сладкий. Это когда курс растет, то он торопиться не будет, поскольку у него еще 80 единиц не продано. А при растущем курсе не факт, что он их вообще продаст! Так что имея бешеный спрос на товар в гривне и сильно просевшем курсе, торгаш сразу же будет закупать новую партию, а не ждать, пока склад весь выметут и курс снова уйдет на 26.
про импорт: все так как вы написали - если не одно но. в фешн ритейле торговая наценка () на товар 60-100% в электронике 35-40% - поэтому колебания гривны примерно на 10% (укрепление сначала года ) это ничто . плюс не надо забывать инфляционную составляющую и запасы на складах . комерс выставит закупку 20 товаров - где же таких комерсов найти
Востаннє редагувалось 4e4ensxe в Вів 20 сер, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Коррахунки - 43 295,52(52 845,43 - 9 549,91(− 766,61)) млн. Загальна ліквідність 43 295,52 + 6 461 - 0 = 49 756,52(61 407,43 − 11 650,91(− 1 246,57)) млн. гривень.
НБУ в понеділок купив долярів на 503 млн. грн., десь 20 млн.$. Автономні чинники забрали -12 154 млн. грн. Ще і ЗАБРАЛИ готівку з оббігу додавши на коррахунки 1 014 млн. грн. Забрали навіть більше, чим додали вчора і в пʼятницю готівки. Та ось винуватці = ті, хто збирає налоги, зменшили ліквідність на -13 094 млн. грн. То є Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65766,02(65868,65) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2472,82.
Коррахунки впали четвертий день поспіль. Загальна ліквідність набагато нижче середньої величини і навіть нижче норматива регулювання середнього значення залишків на коррахунках. Ліквідності замало для росту курсу.
Доляр сьогодні впав на -4,44(+3,29) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,1313(25,1757) грн./$. Ринок дихає.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.; 2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%; 2019 - 65766,02 млн. грн., підросло на 13,55%(13,73%).
ВО Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 20 сер, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Zebra написав:Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет. Какой смысл закупать тому же Эпицентру импортный товар, ставить на него наценку 30-50%% и продавать несколько лет, если те же проценты набегут в ОВГЗ. Да еще и ликвидность у ОВГЗ на порядок выше, скинуть можно в любой момент или конвертировать в валюту, в отличие от товара, который в 2014-2015 на моей памяти Эпицентр продавал по старым ценам, не спеша за ростом курса.
Эпицентр продает не свой товар, а по консигнации, маринуя поставщиков без денег от полугода до года.
Zebra написав:Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет. Какой смысл закупать тому же Эпицентру импортный товар, ставить на него наценку 30-50%% и продавать несколько лет, если те же проценты набегут в ОВГЗ. Да еще и ликвидность у ОВГЗ на порядок выше, скинуть можно в любой момент или конвертировать в валюту, в отличие от товара, который в 2014-2015 на моей памяти Эпицентр продавал по старым ценам, не спеша за ростом курса.
Эпицентр продает не свой товар, а по консигнации, маринуя поставщиков без денег от полугода до года.
Раз уж такая пьянка пошла В Эпицентре другая тема, они не дают повышать стоимость оперативно. Помню 2008 год и закупки новых партий дороже чем розничная продажа в Эпицентре.. да-да, такое было
liteon написав:Сейчас устраняются теневые схемы и откаты прошлого режима, соответственно конвертация этих доходов в валюту сокращается, спрос на нее падает, гривня укрепляется. Далі буде...
Телевизора пересмотрели, уважаемый? Эти самые схемы расцвели сейчас буйным цветом! Потому что ускоренными темпами убираются тендеры, а скоро и "Прозорро" прикроют. Как следствие, бизнес сворачивает деятельность, а значит и падает потребность в работающих деньгах. В итоге всё свободное бабло уже в валюте в матрасе, или вообще выведено за рубеж от греха подальше. С этими новыми деятелями не за горами новая коллективизация и раскулачивание! Производство падает офигенными темпами, и это видно по отчету Госстата. Сейчас выдавят заначки, снова проедим их, как при Янеке и его "стабильных 8". А дальше что? Это развалить своё производство можно за 1-2 месяца, а снова запустить его нужны уже будут 6-10 месяцев. Но дураков кормят сказками о крепкой гривне и новой успешной команде реформаторов!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 20 сер, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719 написав:Будут бить - будем плакать. Пока признаков таких мероприятий нет.
Когда признаки появятся, то уже поздно будет плакать. Придется конкретно рыдать! Эти товарищи учтут все ошибки прошлой экспроприации, благо у руля сидит Беня. И если начнут бить, то будут бить быстро и точно. Чтобы никто не успел унести ноги! А пересичному зачитают очередную фигню в стиле "это всё злобные олигархи устроили". Благо на телевизор население конкретно подсадили, о чём говорит успешность президентской и парламентской кампаний. Стоит только заранее начать обрабатывать массу в нужном направлении, и успех гарантирован! "Хомяки" еще и спасибо скажут, что их лишили всех накоплений.
lrs7719 написав:Будут бить - будем плакать. Пока признаков таких мероприятий нет.
Когда признаки появятся, то уже поздно будет плакать. Придется конкретно рыдать! Эти товарищи учтут все ошибки прошлой экспроприации, благо у руля сидит Беня. И если начнут бить, то будут бить быстро и точно. Чтобы никто не успел унести ноги! А пересичному зачитают очередную фигню в стиле "это всё злобные олигархи устроили". Благо на телевизор население конкретно подсадили, о чём говорит успешность президентской и парламентской кампаний. Стоит только заранее начать обрабатывать массу в нужном направлении, и успех гарантирован! "Хомяки" еще и спасибо скажут, что их лишили всех накоплений.
Постояльцы этого форума успеют перевернуться за несколько часов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин