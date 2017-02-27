Додано: Вів 20 сер, 2019 15:10

Zebra написав: Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет. Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет.

Если поверить, то придется признать, % в гривне == % в валюте = заоблачный, то есть, через ОВГЗ идет бешенный дерибан бюджета в пользу тех, кому надо (и придающих легитимность процессу наивных статистов, которые потом за все и расплатятся), что, в свою очередь, означает, что лавочка не бесконечна, и "на несколько лет" ее не хватит, так что поверить ну никак не получается.Сие незамысловатое рассуждение в логике называется reductio ad absurdum, один из способов доказательства. Но, поскольку у нас вся действительность абсурдна, то способ работать, похоже, перестал, и каждый волен верить в то, что хочет, а не в то, что логично. Хоть в стабильный курс, хоть в баксы с небес по субботам ближе к вечеру.