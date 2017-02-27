Додано: Вів 20 сер, 2019 16:13

4e4ensxe написав: в стройматериалах доля импорта крайне мала в стройматериалах доля импорта крайне мала

4e4ensxe написав: рассмотрите объем продаж бетона за первое полугодие и сравните его с прошлым полугодием рассмотрите объем продаж бетона за первое полугодие и сравните его с прошлым полугодием

4e4ensxe написав: про импорт: все так как вы написали - если не одно но. в фешн ритейле торговая наценка () на товар 60-100% в электронике 35-40% - поэтому колебания гривны примерно на 10% (укрепление сначала года ) это ничто . плюс не надо забывать инфляционную составляющую и запасы на складах .

комерс выставит закупку 20 товаров - где же таких комерсов найти про импорт: все так как вы написали - если не одно но. в фешн ритейле торговая наценка () на товар 60-100% в электронике 35-40% - поэтому колебания гривны примерно на 10% (укрепление сначала года ) это ничто . плюс не надо забывать инфляционную составляющую и запасы на складах .комерс выставит закупку 20 товаров - где же таких комерсов найти

Цемент, кирпич, пеноблоки, вся облицовочная плитка и сантехника - всё на импорте. В цементе и кирпиче около 70% приходится на газ, а он импортный для промышленности.Бетон на цементе делают или на коровьих лепешках? Если на цементе, то смотрим чуть выше текст. А сравнивать это и прошлое полугодие - это вообще шедевр! Завершение сезона тогда и сейчас начало плюс самый разгар... Кстати, про бетон. Добыча камня, песка, и глины за первое полугодие 2019 упали на 8.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018. Это к теме объема бетона. Тут одно из двух: или упало строительство, или ушли в тень.Речь о суммарной тенденции, а не о конкретном торгаше, продающем 3 телефона в неделю. Есть импортеры-"слоны", завозящие пароходные партии товара. Потом этот товар по цепочке расходится вниз - от крупных оптовых баз и мегамаркетов до розничных продавцов. И заявки на закупку нового товара точно так же идут в обратную сторону. По принципу "с миру по нитке". По Вам тоже видно, что с торговлей связаны только через витрину.Кстати, по тому же отчету Госстата сильно упало производство ширпотреба: одежды, обуви, а заодно и хлеба, всякой кондитерки, сахара. И это еще при курсе 26-26.50! При 25 это будет вообще обвал, потому что импорт попрет широким потоком. Летом швейники обычно и так еле дышат, а тут вообще по миру пойдут. В общем всё пока идет почти точь-в-точь, как в 2008 году.