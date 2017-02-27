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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1843184418451846

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 297
вище 25.65
51%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
62
Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  4e4ensxe написав:ламер учи мат часть
https://chem21.info/info/1679990/

Доля стоимости топлива в себестоимости клинкера на заводах, работающих на природном газе, составляет в среднем 37—49%, а в себестоимости цемента округленно 26—35% (табл. 15). По этому показателю структура себестоимости клинкера примерно аналогична себестоимости чугуна.

остальной бред даже не хочу читать .

В этом посте прекрасно всё, от начала и до конца. Я даже прошелся по ссылке. Ну человек же настаивает! Даю цитату оттуда:

"Себестоимость цемента определилась в 74 руб. 67 коп. за тп с учетом пиролиза тяжелых фракций смолы и в 68 руб. 75 коп. без пиролиза. [c.9]"

Никого ничего в ней не смущает? Цифры даны в РУБЛЯХ! Ну это ладно, можно сделать вид, что не заметили. Едем дальше... Листаем текст по ссылке вниз, где указаны источники расчетов и данных. А там вот такое:

"С л и в и ц к а я Ф, Р,, Себестоимость цемента и пути ее снижения. Сборник Резервы цементной промышленности СССР , НИИЦемент, Гос-планиздат, М., 1959. [c.171]"

СССР, 1959 год. Еще раз - 1959 год, Карл! Это когда газ, нефть, и прочие ресурсы стоили копейки, чисто для видимости цены. И мне еще вещают про ламера! Не позорился бы, любезнейший...

Сейчас же цены на энергоресурсы отнюдь не СССРовские. Потому и в себестоимости цемента занимают около 70%. А значит при росте объемов строительства или производства цемента спрос на валюту будет расти автоматически, поскольку растет потребление импортного газа.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 20 сер, 2019 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:42

yuri_m
если тогда была такая доля газа, то теперь в условиях енергозберигающих технологий она еще меньше

спорим на ящик гинеса что она не 80%?
что доля стоимости газа в стоимости цемента м-500 не 80%?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:50

  4e4ensxe написав:yuri_m
если тогда была такая доля газа, то теперь в условиях енергозберигающих технологий она еще меньше

спорим на ящик гинеса что она не 80%?
что доля стоимости газа в стоимости цемента м-500 не 80%?

Тяжелый случай... Дядя, для начала сходи в библиотеку, возьми умную книгу, и прочти для общего развития, что такое себестоимость. Себестоимость цемента при СССР и себестоимость сейчас - это совсем разные цифры. И доля газа в них тоже совсем разная. Не по доле физического объема, а по доле в цене! Потому что при СССР газ был дешевле грязи, а сейчас за 20 кубов газа можно купить машину песка. Соответственно и его доля в конечном продукте сильно выросла. На ящик "Гиннеса" он еще спорить собрался! Без штанов уйдешь, спорщик...

А про конкретные цифры доли газа могу на примерах. Если берется газ украинской добычи по той схеме, какая работала и работает у Фирташа и Коломы, то за счет взаимного перекрытия для минимизации налогов у них эта доля доходит до 70-80%. Если же берется импортный газ, что совсем убийственно из-за цены, то да, там его доля в себестоимости будет в пределах 38-45%. Ну а если брать цены СССР, то там и 5% не наберется! :mrgreen: А поскольку у нас почти все цементные заводы ходят под Фирташем и Беней, то значит и берем за базу долю газа в себестоимости с их производств. Так что изучай сначала экономику производства, а потом уже спорь.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 20 сер, 2019 17:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:52

yuri_m
понятно
трус и троль
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:03

Абсолютно провальный аукцион. Привлекли всего ярд гривен...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:13

  asti написав:Абсолютно провальный аукцион. Привлекли всего ярд гривен...

Карнавал невиданной щедрости закончился? Дураков заливать свою валюту под эфемерные проценты уже нет. Значит выскакивать будут очень резво. Ну вот и наступает момент истины. Кто там кричал, что по 25.10-25.30 покупать бакс - это очень дорого? В сентябре и по 26 может показаться дешево...
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:16

  asti написав:Абсолютно провальный аукцион. Привлекли всего ярд гривен...

Пора повышать процент, а то посыпется пирамида Понци.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банки у кого был сегодня оптимальный курс подняли продажу на 5-7 коп,кажется остановились,что теперь вверх или продолжим падать?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:25

  Zebra написав:
  asti написав:Абсолютно провальный аукцион. Привлекли всего ярд гривен...

Пора повышать процент, а то посыпется пирамида Понци.

или поднимать курс
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