Додано: Вів 20 сер, 2019 16:50

4e4ensxe написав: yuri_m

если тогда была такая доля газа, то теперь в условиях енергозберигающих технологий она еще меньше



спорим на ящик гинеса что она не 80%?

что доля стоимости газа в стоимости цемента м-500 не 80%? если тогда была такая доля газа, то теперь в условиях енергозберигающих технологий она еще меньшеспорим на ящик гинеса что она не 80%?что доля стоимости газа в стоимости цемента м-500 не 80%?

Тяжелый случай... Дядя, для начала сходи в библиотеку, возьми умную книгу, и прочти для общего развития, что такое себестоимость. Себестоимость цемента при СССР и себестоимость сейчас - это совсем разные цифры. И доля газа в них тоже совсем разная. Не по доле физического объема, а по доле в цене! Потому что при СССР газ был дешевле грязи, а сейчас за 20 кубов газа можно купить машину песка. Соответственно и его доля в конечном продукте сильно выросла. На ящик "Гиннеса" он еще спорить собрался! Без штанов уйдешь, спорщик...А про конкретные цифры доли газа могу на примерах. Если берется газ украинской добычи по той схеме, какая работала и работает у Фирташа и Коломы, то за счет взаимного перекрытия для минимизации налогов у них эта доля доходит до 70-80%. Если же берется импортный газ, что совсем убийственно из-за цены, то да, там его доля в себестоимости будет в пределах 38-45%. Ну а если брать цены СССР, то там и 5% не наберется!А поскольку у нас почти все цементные заводы ходят под Фирташем и Беней, то значит и берем за базу долю газа в себестоимости с их производств. Так что изучай сначала экономику производства, а потом уже спорь.