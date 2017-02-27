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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Банки у кого был сегодня оптимальный курс подняли продажу на 5-7 коп,кажется остановились,что теперь вверх или продолжим падать?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:09
Сегодня прошел аукцион по размещению ОВГЗ. Результаты привлечения очень печальные. Удалочь привлечь всего 1,072 млрд.грн, и это на фоне того что завтра будет погашение полугодовых ОВГЗ на 5,9 млрд.грн, а если с учетом купонов то вообще на 6,6 млрд.
Даже страшно подумать куда вся эта масса гривны пойдет.
П.С. В завтрашнем погашении на 5,8 млрд.грн преобладают нерезиденты которые весной заходили в ОВГЗ.
Ставки как видно по графику замедлили свое снижение.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:17
По состоянию на сегодня.
Завтра Минфин погасит 5,8 млрд. Потом аж через 2 недели 6,3 млрд и до октября не будет погашений.
С другой стороны что-бы нарисовать нормальную кривую доходности Минфину надо действовать следующим образом.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:19
До октября Минфину особо деньги не нужны, можно даже довольствоваться 1-2 млрд привлечения .
Если НБУ снизит учетку, то Минфин выполнит план без поднятия ставки.
Так-же при курсе 26-27 может у нерезов появится интерес.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:27
Сибарит
Ну как бы при предложении на 3 млрд, удалось продать 1 млрд - это не есть позитив)))
П.С. Помните я вчера написал что нерезов до октября не будет ?)))
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:28
Не вешать нос...
zzzzzz
27 серпня є шестирічки UA4000204150 під 15,84%, які дуже полюбляють нерезиденти
Та ще й попередній недобір дозволяє перед вереснем оголосити аукціон обсягом десь 5,5 млрд. гривень.
Ось тут і буде момент істіни. Як на мене, останній вагон, перед зміною облікової ставки
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:30
s0v7a
Оно как-бы да, но при курсе 25, 5-летки под 15,84% не очень интересно.
И не 15,84% а уже 15,5%
При курсе 26-27 это интересней. Даже если ставка до 15% упадет что мало вероятно .
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:41
Тю на Вас, посміхниться!
1) Памʼятаєте новий прогноз ставок наперед від НБУ? Так що потяг під парами і таки один і останній вагон 27-го.
2) І курс тут не до чого, бо завтра на овернайти таки десь 6 млрд гривень впаде
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:47
s0v7a
завтра часть на овернайты пойдет, а часть пойдет на межбанк ,я так думаю....
Живите своим умом!
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