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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1844184518461847>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 298
вище 25.65
50%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
63
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банки у кого был сегодня оптимальный курс подняли продажу на 5-7 коп,кажется остановились,что теперь вверх или продолжим падать?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:09

Сегодня прошел аукцион по размещению ОВГЗ. Результаты привлечения очень печальные. Удалочь привлечь всего 1,072 млрд.грн, и это на фоне того что завтра будет погашение полугодовых ОВГЗ на 5,9 млрд.грн, а если с учетом купонов то вообще на 6,6 млрд.

Даже страшно подумать куда вся эта масса гривны пойдет.
П.С. В завтрашнем погашении на 5,8 млрд.грн преобладают нерезиденты которые весной заходили в ОВГЗ.

Ставки как видно по графику замедлили свое снижение.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:17

По состоянию на сегодня.

Завтра Минфин погасит 5,8 млрд. Потом аж через 2 недели 6,3 млрд и до октября не будет погашений.

С другой стороны что-бы нарисовать нормальную кривую доходности Минфину надо действовать следующим образом.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:19

До октября Минфину особо деньги не нужны, можно даже довольствоваться 1-2 млрд привлечения .

Если НБУ снизит учетку, то Минфин выполнит план без поднятия ставки.
Так-же при курсе 26-27 может у нерезов появится интерес.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Результаты привлечения очень печальные. Удалочь привлечь всего 1,072 млрд.грн,

  zzzzzz написав:До октября Минфину особо деньги не нужны, можно даже довольствоваться 1-2 млрд привлечения .

Так о чем же печалиться? :)
Еще и не все взяли, около 200 млн. порезали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:27

Сибарит
Ну как бы при предложении на 3 млрд, удалось продать 1 млрд - это не есть позитив)))

П.С. Помните я вчера написал что нерезов до октября не будет ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:28

Не вешать нос...

zzzzzz

27 серпня є шестирічки UA4000204150 під 15,84%, які дуже полюбляють нерезиденти :!:
Та ще й попередній недобір дозволяє перед вереснем оголосити аукціон обсягом десь 5,5 млрд. гривень.

Ось тут і буде момент істіни. Як на мене, останній вагон, перед зміною облікової ставки :!:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:30

s0v7a

Оно как-бы да, но при курсе 25, 5-летки под 15,84% не очень интересно.
И не 15,84% а уже 15,5%

При курсе 26-27 это интересней. Даже если ставка до 15% упадет что мало вероятно .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:41

  zzzzzz написав:s0v7a

Оно как-бы да, но при курсе 25, 5-летки под 15,84% не очень интересно.
И не 15,84% а уже 15,5%

При курсе 26-27 это интересней. Даже если ставка до 15% упадет что мало вероятно .


Тю на Вас, посміхниться!

1) Памʼятаєте новий прогноз ставок наперед від НБУ? Так що потяг під парами і таки один і останній вагон 27-го.

2) І курс тут не до чого, бо завтра на овернайти таки десь 6 млрд гривень впаде :P

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:47

s0v7a
завтра часть на овернайты пойдет, а часть пойдет на межбанк ,я так думаю....
Живите своим умом!
zzzzzz
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