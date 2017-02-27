Додано: Вів 20 сер, 2019 17:23

Банки у кого был сегодня оптимальный курс подняли продажу на 5-7 коп,кажется остановились,что теперь вверх или продолжим падать?

В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон