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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1844184518461847

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 298
вище 25.65
50%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
63
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:56

zzzzzz

Може й так, а може й ні. Навііщо купувати доляри, якщо їх через тиждень продавати?

Курс буде більше залежати від того, як Мінфін буде ліквідність повертати!
Коли там повернення експортерам НДВ, або ще які виплати? Ви нічого не знаєте?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:33

Так значит завтра с утра пораньше гривну менять на доллар если у кого есть?

Сегодня на левобережке после обеда на покупку 25.27 был самый минимальный, в основном 25.28-25.35
Интересный ещё момент: на одной обмене видел обьявление, что они купюру 500 евро уже не принимают тк она выходит из оборота в ЕС.
198Le
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:43

198Le
сейчас самая ходовая купюра в Украине - 50 евро
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра полёт до 25.7 а то и выше.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

198Le написав:Так значит завтра с утра пораньше гривну менять на доллар если у кого есть?

Сегодня на левобережке после обеда на покупку 25.27 был самый минимальный, в основном 25.28-25.35
Интересный ещё момент: на одной обмене видел обьявление, что они купюру 500 евро уже не принимают тк она выходит из оборота в ЕС.
Меняйте в онлайне, тас сейчас продает по .27
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Alex_ki
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