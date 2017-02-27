zzzzzz
Може й так, а може й ні. Навііщо купувати доляри, якщо їх через тиждень продавати?
Курс буде більше залежати від того, як Мінфін буде ліквідність повертати!
Коли там повернення експортерам НДВ, або ще які виплати? Ви нічого не знаєте?
ВО
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:56
zzzzzz
Може й так, а може й ні. Навііщо купувати доляри, якщо їх через тиждень продавати?
Курс буде більше залежати від того, як Мінфін буде ліквідність повертати!
Коли там повернення експортерам НДВ, або ще які виплати? Ви нічого не знаєте?
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:33
Так значит завтра с утра пораньше гривну менять на доллар если у кого есть?
Сегодня на левобережке после обеда на покупку 25.27 был самый минимальный, в основном 25.28-25.35
Интересный ещё момент: на одной обмене видел обьявление, что они купюру 500 евро уже не принимают тк она выходит из оборота в ЕС.
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:43
198Le
сейчас самая ходовая купюра в Украине - 50 евро
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра полёт до 25.7 а то и выше.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Меняйте в онлайне, тас сейчас продает по .27
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