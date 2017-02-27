Додано: Вів 20 сер, 2019 18:56

zzzzzz



Може й так, а може й ні. Навііщо купувати доляри, якщо їх через тиждень продавати?



Курс буде більше залежати від того, як Мінфін буде ліквідність повертати!

Коли там повернення експортерам ПДВ, або ще які виплати? Ви нічого не знаєте?



ВО



Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 20 сер, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.