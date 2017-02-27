zzzzzz
Може й так, а може й ні. Навііщо купувати доляри, якщо їх через тиждень продавати?
Курс буде більше залежати від того, як Мінфін буде ліквідність повертати!
Коли там повернення експортерам ПДВ, або ще які виплати? Ви нічого не знаєте?
ВО
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:56
zzzzzz
Може й так, а може й ні. Навііщо купувати доляри, якщо їх через тиждень продавати?
Курс буде більше залежати від того, як Мінфін буде ліквідність повертати!
Коли там повернення експортерам ПДВ, або ще які виплати? Ви нічого не знаєте?
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 20 сер, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:33
Так значит завтра с утра пораньше гривну менять на доллар если у кого есть?
Сегодня на левобережке после обеда на покупку 25.27 был самый минимальный, в основном 25.28-25.35
Интересный ещё момент: на одной обмене видел обьявление, что они купюру 500 евро уже не принимают тк она выходит из оборота в ЕС.
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:43
198Le
сейчас самая ходовая купюра в Украине - 50 евро
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра полёт до 25.7 а то и выше.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Меняйте в онлайне, тас сейчас продает по .27
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:12
субъективно ответы могут отличаться до прямо противоположных значений.
Розница несет существенные расходы - налог на землю, коммунальные затраты, рост заработных плат (на нужную должность людей нормальных не найти - все адекватные работают в России или Польше - они не дождались шоколадного повышения зарплат). Плюс ужесточилась конкуренция - покупателей с деньгами стало вдруг заметно меньше - магазины торговых сетей фактически пустуют. Все это приведет к сворачиванию розничного бизнеса по Украине в целом, хотя исключения всегда будут естественно.
Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение - доходы клиентов торговых сетей уменьшаются, а вернее растут расходы на медицину и коммунальщиков.
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:21
Захожу в АТБ, очереди на всех кассах, наверное сворачивают бизнес.
Захожу в Эпицентр, опять очереди на кассах, наверное покупателей нет.
Проспись, деревянный, лето на дворе. Какая коммуналка Или проси больше денег за посты о коммуналке летом, а то врёшь много
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:34
Хватит спорить про торговлю. Вот данные... Растут зарплаты - растет торговля.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:50
Додано: Вів 20 сер, 2019 23:40
Очередь на кассе - мощнейший индикатор Все таки не даром я тебе давно прочил нобелевку за экономические изыскания...
Я вот тоже регулярно стою в очередях в Эпицентр, только причина - один магазин стройматериалов на большой и плотно растраивающийся район.
А в АТБ стою в очередях по другой причине - проблем с супермаркетами в округе никаких, но оптимизации ради все из них держат одновременно работающими лишь 30-50% от общего числа касс.
Но ты продолжай-продолжай оценивать экономическое здоровье по размеру очередей - обязательно преуспеешь
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