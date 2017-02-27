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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1844184518461847

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 299
вище 25.65
50%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:56

zzzzzz

Може й так, а може й ні. Навііщо купувати доляри, якщо їх через тиждень продавати?

Курс буде більше залежати від того, як Мінфін буде ліквідність повертати!
Коли там повернення експортерам ПДВ, або ще які виплати? Ви нічого не знаєте?

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 20 сер, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:33

Так значит завтра с утра пораньше гривну менять на доллар если у кого есть?

Сегодня на левобережке после обеда на покупку 25.27 был самый минимальный, в основном 25.28-25.35
Интересный ещё момент: на одной обмене видел обьявление, что они купюру 500 евро уже не принимают тк она выходит из оборота в ЕС.
198Le
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:43

198Le
сейчас самая ходовая купюра в Украине - 50 евро
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра полёт до 25.7 а то и выше.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

198Le написав:Так значит завтра с утра пораньше гривну менять на доллар если у кого есть?

Сегодня на левобережке после обеда на покупку 25.27 был самый минимальный, в основном 25.28-25.35
Интересный ещё момент: на одной обмене видел обьявление, что они купюру 500 евро уже не принимают тк она выходит из оборота в ЕС.
Меняйте в онлайне, тас сейчас продает по .27
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:12

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:ЛАД,

вас интересовал факторный анализ роста ВВП во 2-м квартале - уже и НБУ в лице Данилишина высказался.

Как и предполагали ранее, не имея разблюдовки Госстата:
1) розничная торговля;
2) и сельское хозяйство.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189

Спасибо, видел.
Но у меня вопросы остались. Те же.


У меня методологических вопросов нет, а вот сутевые - есть. Как долго будет длиться рост розничной торговли на фоне падения оптовой, и как долго будет длиться рост зарплат, опережающий в динамике рост ВВП...

субъективно ответы могут отличаться до прямо противоположных значений.
Розница несет существенные расходы - налог на землю, коммунальные затраты, рост заработных плат (на нужную должность людей нормальных не найти - все адекватные работают в России или Польше - они не дождались шоколадного повышения зарплат). Плюс ужесточилась конкуренция - покупателей с деньгами стало вдруг заметно меньше - магазины торговых сетей фактически пустуют. Все это приведет к сворачиванию розничного бизнеса по Украине в целом, хотя исключения всегда будут естественно.

Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение - доходы клиентов торговых сетей уменьшаются, а вернее растут расходы на медицину и коммунальщиков.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:21

  buratinyo написав:Плюс ужесточилась конкуренция - покупателей с деньгами стало вдруг заметно меньше - магазины торговых сетей фактически пустуют. Все это приведет к сворачиванию розничного бизнеса по Украине в целом, хотя исключения всегда будут естественно.

Захожу в АТБ, очереди на всех кассах, наверное сворачивают бизнес.
Захожу в Эпицентр, опять очереди на кассах, наверное покупателей нет.
  buratinyo написав:Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение - доходы клиентов торговых сетей уменьшаются, а вернее растут расходы на медицину и коммунальщиков.

Проспись, деревянный, лето на дворе. Какая коммуналка :) Или проси больше денег за посты о коммуналке летом, а то врёшь много :)
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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:34

Хватит спорить про торговлю. Вот данные... Растут зарплаты - растет торговля.

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
у січні–липні 2019 року
У січні–липні 2019р. індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
відносно січня–липня 2018р. становив 110,1%.
У липні поточного року проти липня 2018р. індекс фізичного обсягу обороту
роздрібної торгівлі склав 109,0%, порівняно з червнем 2019р. – 104,8%.


Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:50

https://grad.ua/lenta-novostey/84032-vs ... stvah.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:40

  pesikot написав:
  buratinyo написав:Плюс ужесточилась конкуренция - покупателей с деньгами стало вдруг заметно меньше - магазины торговых сетей фактически пустуют. Все это приведет к сворачиванию розничного бизнеса по Украине в целом, хотя исключения всегда будут естественно.

Захожу в АТБ, очереди на всех кассах, наверное сворачивают бизнес.
Захожу в Эпицентр, опять очереди на кассах, наверное покупателей нет.


Очередь на кассе - мощнейший индикатор :mrgreen: Все таки не даром я тебе давно прочил нобелевку за экономические изыскания...

Я вот тоже регулярно стою в очередях в Эпицентр, только причина - один магазин стройматериалов на большой и плотно растраивающийся район.

А в АТБ стою в очередях по другой причине - проблем с супермаркетами в округе никаких, но оптимизации ради все из них держат одновременно работающими лишь 30-50% от общего числа касс.

Но ты продолжай-продолжай оценивать экономическое здоровье по размеру очередей - обязательно преуспеешь :mrgreen:
zРадио
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