|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 00:50
zzzzzz написав:sergey_sryvkin
А кто сейчас по 25 продает ?
гадки не маю. я не продаю..
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15582
|1854843
|
|
|80
|8232
|
Вів 20 сер, 2019 20:31
tumos
|
|6683
|1448073
|