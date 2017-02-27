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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1845184618471848

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 299
вище 25.65
50%
150
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 00:50

  zzzzzz написав:sergey_sryvkin
А кто сейчас по 25 продает ?

гадки не маю. я не продаю..
sergey_sryvkin
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Повідомлень: 297
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  #<1 ... 1845184618471848
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