pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.
....... У меня методологических вопросов нет, а вот сутевые - есть. Как долго будет длиться рост розничной торговли на фоне падения оптовой, и как долго будет длиться рост зарплат, опережающий в динамике рост ВВП...
По рознице вопрос снимаю. В экспресс-выпуске "Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–липні 2019 року" от 20.08.2019:
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі – це відношення обсягу обороту роздрібної торгівлі за звітний період звітного року до обсягу відповідного періоду попереднього року, перерахованого в порівнянних цінах з використанням індексу споживчих цін на товари.
Т.е. вроде бы рост истинный., а не инфляционный. Но причины такого сильного роста мне не понятны. Причём, если за янв.-июнь было 110,3, то за янв.-июль - 110,1. И резкий разброс по областям - от 118,0 в Виннице до 101,7 в Чернигове и 100,0 в Черновцах.
По с/х вопрос остаётся. Мне опять же не понятно, за счёт чего такой заметный рост (опять же, не инфляционный, судя по примечанию в выпуске). За янв.-июль результат ещё выше - согласно экспресс-выпуску "Індекс сільськогосподарської продукції у січні−липні 2019 року" от 16.08.2019 индекс равен 112,0. Правда, по прошлому году янв.-июнь 111,4, а потом янв.-июль 99,0.
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4e4ensxe написав:...... про импорт: все так как вы написали - если не одно но. в фешн ритейле торговая наценка () на товар 60-100% в электронике 35-40% - поэтому колебания гривны примерно на 10% (укрепление сначала года ) это ничто . плюс не надо забывать инфляционную составляющую и запасы на складах . комерс выставит закупку 20 товаров - где же таких комерсов найти
Вы не знаете остальных затрат. Лично сталкивался с ситуациями, когда при наценка больше 100% изменение курса съедало если не всю, то значительную часть прибыли. Так что "ничто" это чересчур преувеличенная формулировка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.