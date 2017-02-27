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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 01:53
pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.
Додано: Сер 21 сер, 2019 03:07
По рознице вопрос снимаю.
В экспресс-выпуске "Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
у січні–липні 2019 року" от 20.08.2019:
Т.е. вроде бы рост истинный., а не инфляционный. Но причины такого сильного роста мне не понятны.
Причём, если за янв.-июнь было 110,3, то за янв.-июль - 110,1.
И резкий разброс по областям - от 118,0 в Виннице до 101,7 в Чернигове и 100,0 в Черновцах.
По с/х вопрос остаётся. Мне опять же не понятно, за счёт чего такой заметный рост (опять же, не инфляционный, судя по примечанию в выпуске).
За янв.-июль результат ещё выше - согласно экспресс-выпуску "Індекс сільськогосподарської продукції у січні−липні 2019 року" от 16.08.2019 индекс равен 112,0.
Правда, по прошлому году янв.-июнь 111,4, а потом янв.-июль 99,0.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 21 сер, 2019 03:30
Вы не знаете остальных затрат.
Лично сталкивался с ситуациями, когда при наценка больше 100% изменение курса съедало если не всю, то значительную часть прибыли.
Так что "ничто" это чересчур преувеличенная формулировка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 21 сер, 2019 07:58
Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать. Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 08:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:36
В понедельник в казначейство было уплачено 13 млрд.грн. налогов, это максимум не считая рекордного размещения ОВГЗ 30 июля .
У экспортеров необходимость продажи валюты сейчас снизится ( только на оперативные нужды ) с другой стороны нерезы которые покупали полугодовые ОВГЗ в апреле ( 16 и 23 ) видимо решили только часть средств реинвестировать.
Тут еще есть один момент с нерезами. Сейчас все валюты ЕМ ( эмеджин меджик) развивающихся стран , ослабевают , и бонды этих стран начали дорожать т.к. инвесторы их продают и уходят в бонды стран с высоким инвестиционным рейтингом (ААА )
Потому и трежерис так подешевели , идет переток.
Живите своим умом!
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