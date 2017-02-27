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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1845184618471848

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 300
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
64
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 01:53

pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 03:07

  zРадио написав:....
  zРадио написав:ЛАД,

вас интересовал факторный анализ роста ВВП во 2-м квартале - уже и НБУ в лице Данилишина высказался.

Как и предполагали ранее, не имея разблюдовки Госстата:
1) розничная торговля;
2) и сельское хозяйство.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189

.......
У меня методологических вопросов нет, а вот сутевые - есть. Как долго будет длиться рост розничной торговли на фоне падения оптовой, и как долго будет длиться рост зарплат, опережающий в динамике рост ВВП...

По рознице вопрос снимаю.
В экспресс-выпуске "Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
у січні–липні 2019 року" от 20.08.2019:
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі – це відношення обсягу обороту роздрібної торгівлі за звітний період звітного року до обсягу відповідного періоду попереднього року, перерахованого в порівнянних цінах з використанням індексу споживчих цін на товари.

Т.е. вроде бы рост истинный., а не инфляционный. Но причины такого сильного роста мне не понятны.
Причём, если за янв.-июнь было 110,3, то за янв.-июль - 110,1.
И резкий разброс по областям - от 118,0 в Виннице до 101,7 в Чернигове и 100,0 в Черновцах.

По с/х вопрос остаётся. Мне опять же не понятно, за счёт чего такой заметный рост (опять же, не инфляционный, судя по примечанию в выпуске).
За янв.-июль результат ещё выше - согласно экспресс-выпуску "Індекс сільськогосподарської продукції у січні−липні 2019 року" от 16.08.2019 индекс равен 112,0.
Правда, по прошлому году янв.-июнь 111,4, а потом янв.-июль 99,0.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 03:30

  4e4ensxe написав:......
про импорт: все так как вы написали - если не одно но. в фешн ритейле торговая наценка () на товар 60-100% в электронике 35-40% - поэтому колебания гривны примерно на 10% (укрепление сначала года ) это ничто . плюс не надо забывать инфляционную составляющую и запасы на складах .
комерс выставит закупку 20 товаров - где же таких комерсов найти

Вы не знаете остальных затрат.
Лично сталкивался с ситуациями, когда при наценка больше 100% изменение курса съедало если не всю, то значительную часть прибыли.
Так что "ничто" это чересчур преувеличенная формулировка.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:58

Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать. Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад)

В Киеве они продавались по 120 на пике. Эх, знать бы прикуп :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:36

В понедельник в казначейство было уплачено 13 млрд.грн. налогов, это максимум не считая рекордного размещения ОВГЗ 30 июля .

У экспортеров необходимость продажи валюты сейчас снизится ( только на оперативные нужды ) с другой стороны нерезы которые покупали полугодовые ОВГЗ в апреле ( 16 и 23 ) видимо решили только часть средств реинвестировать.

Тут еще есть один момент с нерезами. Сейчас все валюты ЕМ ( эмеджин меджик) развивающихся стран , ослабевают , и бонды этих стран начали дорожать т.к. инвесторы их продают и уходят в бонды стран с высоким инвестиционным рейтингом (ААА )
Потому и трежерис так подешевели , идет переток.
Живите своим умом!
zzzzzz
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