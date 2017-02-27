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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1846184718481849>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 300
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
64
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:58

Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать. Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад)

В Киеве они продавались по 120 на пике. Эх, знать бы прикуп :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:36

В понедельник в казначейство было уплачено 13 млрд.грн. налогов, это максимум не считая рекордного размещения ОВГЗ 30 июля .

У экспортеров необходимость продажи валюты сейчас снизится ( только на оперативные нужды ) с другой стороны нерезы которые покупали полугодовые ОВГЗ в апреле ( 16 и 23 ) видимо решили только часть средств реинвестировать.

Тут еще есть один момент с нерезами. Сейчас все валюты ЕМ ( эмеджин меджик) развивающихся стран , ослабевают , и бонды этих стран начали дорожать т.к. инвесторы их продают и уходят в бонды стран с высоким инвестиционным рейтингом (ААА )
Потому и трежерис так подешевели , идет переток.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:04

  zzzzzz написав:В понедельник в казначейство было уплачено 13 млрд.грн. налогов, это максимум не считая рекордного размещения ОВГЗ 30 июля .

У экспортеров необходимость продажи валюты сейчас снизится ( только на оперативные нужды ) с другой стороны нерезы которые покупали полугодовые ОВГЗ в апреле ( 16 и 23 ) видимо решили только часть средств реинвестировать.

Тут еще есть один момент с нерезами. Сейчас все валюты ЕМ ( эмеджин меджик) развивающихся стран , ослабевают , и бонды этих стран начали дорожать т.к. инвесторы их продают и уходят в бонды стран с высоким инвестиционным рейтингом (ААА )
Потому и трежерис так подешевели , идет переток.


emerging markets ;) Мы не волшебники, только учимся
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:27

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 43 455,93(43 295,52 + 160,41(- 9 549,91)) млн.
Овернайти дебет 15% - 6 175(6 461 - 286(− 2 101)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 + 0(0)) млн.

Загальна ліквідність 43 455,93 + 6 175 - 0 = 49 630,93(49 756,52 − 125,59(− 11 650,91)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні ЗНОВУ ТАКИ впала, пішла далі вниз ще й під норматива ліквідності. Хоча коррахунки трохи підросли та залишилися багато нижче за норматив.

Загальна ліквідність підсіла завдячуючи Овернайтам які саме підсіли на − 286 млн.грн. трошки більше аніж виросли Коррахунки на + 160,41 млн. грн.

ДОДАНО!!!
НБУ вчора нічого не купував і не продавав. Міжбанк самоврегулювався. Все забрали Автономні чинники - 126 млн. грн. Ще і ЗАБРАЛИ готівку з оббігу, додавши на коррахунки 43 млн. грн. І знову Державна казначейська служба України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зібрали -107 млн. грн. налогів.
ДОДАНО!!!

Ліквідності замало для стрімкого росту курсу! Хоча сьогодні виплати по ОВДП мінус вчорашній аукціон і додадуть десь 5,7 млрд. ліквідності, та різниця між коррахунками і їх нормативом становить 53 067 - 43 455,93 = 9 611,07 млн. грн. До нормативу треба десь брати ще 4 млрд. Скоріше за все зменшаться вкладення в сертифікати НБУ в найближчу пʼятницю, коли буде повернено 37 226 млн. грн. попереднього двотижневого залучення, та проводиметься новий аукціон НБУ з регулювання ліквідності. Як ніяк а 17% прибутковості!

https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 21 сер, 2019 10:05, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:44

Кор.счета без изменений почти.
Открылись на 11 коп выше вчерашнего закрытия, далее 3 коп отыграли взад, вопрос зальют ли сегодня или выкупят остается открытым.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:47

  zzzzzz написав:Открылись на 11 коп выше вчерашнего закрытия, далее 3 коп отыграли взад, вопрос зальют ли сегодня или выкупят остается открытым.

в котором часу наливают миллиарды гривен ?
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В этом году идет массовое утепление многоэтажек через ОСББ, с этим может быть связан рост в том числе в строительной отрасли и строительных материалах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:05

  juristkostya написав:
  buratinyo написав:Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.

Цены, значит, там высокие.
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