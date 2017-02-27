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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:06
hxbbgaf написав: juristkostya написав: buratinyo написав:
Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.
Цены, значит, там высокие.
цену тут вообще не при чём
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:08
juristkostya написав: buratinyo написав:
Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.
Насчет Кишени и Форы не знаю, а Таргет умер по причине не имеющей к торговли никакого отношения...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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