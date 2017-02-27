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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1846184718481849

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 300
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
64
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:52

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Нерезы вчера продали на 240 млн.грн и позавчера на 120млн Основная динамика будет видна завтра, общее колво в обороте будет умнньшено на 4,7 млрд, а вот у кого будет сокращение портфелей это самое интересное.

А курс летит вниз. Через час пробьет вчерашнее закрытие. Все смешалось:люди, кони...

*Відправлено з Чату


А банки вверх.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:08

25.25-25.27/25.35-25.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:15

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.08.2019 2522,8301
Доллар прибавил почти 10 копеек.
Открылись, как уже стало привычно, копеек на 10 выше вчерашнего закрытия (информация о вчерашней сессии закончилась ростом) и сразу пошли вниз. Уже почти вернулись.
Обращает на себя внимание тот факт, что вчерашний небольшой рост во второй половине сессии произошел без вмешательства регулятора. Нынешнюю динамику можно считать естественной.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
19.08.2019
Усього, млн дол. США 362.5
Нормальные обороты для последних нескольких месяцев.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://finclub.net/news/naselenie-igno ... FHlcJFrW-w

"...абсолютно спокойное население – это хороший фактор", – заявила Наталья Шишацкая.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:30

  Сибарит написав:Продаж валюти на міжбанківському ринку
19.08.2019
Усього, млн дол. США 362.5
Нормальные обороты для последних нескольких месяцев.
Это чистые обороты, или с "задвоением" как раньше??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:36

  asti написав:
  Сибарит написав:Продаж валюти на міжбанківському ринку
19.08.2019
Усього, млн дол. США 362.5
Нормальные обороты для последних нескольких месяцев.
Это чистые обороты, или с "задвоением" как раньше??

Чистые.
Это продажа, а задвоение было результатом суммирования продажи и покупки, причем продажа и покупка не всегда совпадали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:47

Во вторник ждём двойную продажу и аукционы:минфина и невиданной щедрости от нбу на межбанке.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:54

НБУ вчера не покупал валюту...странно, вчера даже немного подросли без НБУ
Живите своим умом!
zzzzzz
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