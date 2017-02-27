Яша написав:
А курс летит вниз. Через час пробьет вчерашнее закрытие. Все смешалось:люди, кони...
*Відправлено з Чату
А банки вверх.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:52
А банки вверх.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:08
25.25-25.27/25.35-25.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:15
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.08.2019 2522,8301
Доллар прибавил почти 10 копеек.
Открылись, как уже стало привычно, копеек на 10 выше вчерашнего закрытия (информация о вчерашней сессии закончилась ростом) и сразу пошли вниз. Уже почти вернулись.
Обращает на себя внимание тот факт, что вчерашний небольшой рост во второй половине сессии произошел без вмешательства регулятора. Нынешнюю динамику можно считать естественной.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
19.08.2019
Усього, млн дол. США 362.5
Нормальные обороты для последних нескольких месяцев.
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"...абсолютно спокойное население – это хороший фактор", – заявила Наталья Шишацкая.
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:30
Это чистые обороты, или с "задвоением" как раньше??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:36
Чистые.
Это продажа, а задвоение было результатом суммирования продажи и покупки, причем продажа и покупка не всегда совпадали.
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:47
Во вторник ждём двойную продажу и аукционы:минфина и невиданной щедрости от нбу на межбанке.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:54
НБУ вчера не покупал валюту...странно, вчера даже немного подросли без НБУ
Живите своим умом!
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:32
За лето НБУ таки неплохо и совсем задешево пополнил свои резервы.
Но, похоже, нерезиденты выдыхаются, и более к риску не склонны, на что указывают последние аукционы.
Впрочем, еще одна попытка очаровать нерезов у НБУ в августе еще есть.
Посмотрим на результаты, и будем отталкиваться уже от них.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:39
Ситуация на внешке поменялась, евробонды Украины немного упали, доходность выросла
Живите своим умом!
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