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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1848184918501851>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 301
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:41

Госстат сегодня опубликовал http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sr/roz/roz_u/roz0719_u.htm " Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні–липні 2019 року".
Что интересно - за янв.-июль индекс розничной торговли 110,1 (для юросіб - 111,1), при этом индекс оптовой торговли для юросіб - 96,0.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

есть чуйка что курс фиктивно сдерживают
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:01

  KOKS написав:есть чуйка что курс фиктивно сдерживают
от укрепления.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:07

  asti написав:
  KOKS написав:есть чуйка что курс фиктивно сдерживают
от укрепления.


это мечта нищих
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:31

  KOKS написав:
  asti написав:
  KOKS написав:есть чуйка что курс фиктивно сдерживают
от укрепления.


это мечта нищих

Действительно,
есть у нашего мудрого народа прекрасная поговорка: "дурень думкою багатіє"
Вот получает некий чел зп в гривне, и была эта зп в баксах, скажем, 500 на начало года.
А теперь, глядишь, и под все 600 бакинских тянет.
и на душе теплее)
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:40

  KOKS написав:
  asti написав:
  KOKS написав:есть чуйка что курс фиктивно сдерживают
от укрепления)
это мечта нищих
нищим курсЫ до лампочки!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:46

  KOKS написав:есть чуйка что курс фиктивно сдерживают

В чиїх інтересах - і хто ( інституція яка ) ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:46

EvgCapp

в 2007-8 середня гривненва зп в еквіваленті валюти була біля 2К
із того часу лише вниз..
+50грн !
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greenozon
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greenozon
ложь.
Средняя зарплата и до 500уе не поднималась.
klokol
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:21

  Puente написав:
  KOKS написав:есть чуйка что курс фиктивно сдерживают

В чиїх інтересах - і хто ( інституція яка ) ?

Да это просто слова, без смысла, как и вчерашние

  KOKS написав:завтра полёт до 25.7 а то и выше.
Игорь
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