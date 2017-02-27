Что интересно - за янв.-июль индекс розничной торговли 110,1 (для юросіб - 111,1), при этом индекс оптовой торговли для юросіб - 96,0.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:41
Госстат сегодня опубликовал
Что интересно - за янв.-июль индекс розничной торговли 110,1 (для юросіб - 111,1), при этом индекс оптовой торговли для юросіб - 96,0.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
есть чуйка что курс фиктивно сдерживают
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:01
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:07
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:31
Действительно,
есть у нашего мудрого народа прекрасная поговорка: "дурень думкою багатіє"
Вот получает некий чел зп в гривне, и была эта зп в баксах, скажем, 500 на начало года.
А теперь, глядишь, и под все 600 бакинских тянет.
и на душе теплее)
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:40
нищим курсЫ до лампочки!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:46
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:46
EvgCapp
в 2007-8 середня гривненва зп в еквіваленті валюти була біля 2К
із того часу лише вниз..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:21
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